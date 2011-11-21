حجت الله خطیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی ورزش اول کشور است که باید بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی ادامه داد: کشتی برای پیشرفت نیاز به همدلی و همراهی پیشکسوتان و بزرگان خود دارد تا چرخ این رشته ورزشی به خوبی بچرخد.
خطیب تصریح کرد: از روسای قبلی فدراسیون کشتی به ویژه یزدانی خرم تشکر می کنم و تلاش خواهم کرد تا برای پیشرفت روزافزون این رشته از دانش روز استفاده کنم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای موفقیتهای بیش از پیش کشتی از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد تا این رشته مدالآور همچنان در میادین بین المللی خوش بدرخشد.
حجت الله خطیب امروز دوشنبه از سوی وزارت ورزش و امور جوانان به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی جانشین محمدرضا یزدانی خرم شد.
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