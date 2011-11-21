به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "یک قدم تا مرگ" ساخته بهروز افخمی سهشنبه اول آذر ساعت 20:45 از شبکه تهران پخش میشود. در این فیلم فرامرز قریبیان، فتحعلی اویسی، چنگیز وثوقی و ... بازی کرده است و داستان درباره یک خلبان ارتش است که به اسارت نیروهای بعثی در میآورد.
- نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام در مراسم کنگره سالانه مسئولان و فرماندهان بسیج رسانه ملی در ایلام گفت: امروز صدا و سیما بهترین رسانه در همه زمینه و عرصههاست و میتواند حماسههای 8 سال دفاع مقدس را برای نسل فعلی و نسلهای آینده روایت کند و حفظ نظام و انقلاب هم فقط به وسیله این روحیات وحماسهها امکان پذیر است.
- مجموعه مستند سیاسی "راز آرماگدون" با هدف بررسی نقش و نفوذ صهیونیسم در مناسبات جهانی هر روز از شبکه مستند سیما پخش میشود.
- مجموعه "قرن حرکت" هر روز از شبکه مستند روی آنتن میرود. این برنامه به تاریخچه پرواز هوایی و ... میپردازد.
- مجموعه مستند "یزد، خانههای قدیمی" با بررسی خانههای قدیمی ثبت شده در میراث فرهنگی استان یزد هرروز از شبکه مستند سیما پخش میشود.
- فیلم سینمایی "شب کایتها" در چهار قسمت 25 دقیقهای با زیرنویس فرانسوی زبانان از شبکه سحر پخش میشود. این فیلم به کارگردانی حبیب الله بهمنی است و در آن علی بوریان، بهمنی، علی سعد و ... بازی کردند و داستان درباره جوان فلسطینی است که در آلمان بزرگ شده و درس خوانده است و ...
- تصویربرداری فیلم تلویزیونی "تیک تاک" به کارگرداین سیدمحسن میرحسینی و تهیهکنندگی جمشید سهرابیزاده به نیمه رسید. در این فیلم رامبد شکرآبی، نصرالله رادش، حدیث فولادوند، مینا جعفرزاده، رابعه اسکویی، پرستو صالحی و ... بازی کردند.
داستان "تیک تاک" قصه عاشق شدن فرشید است. او با شرط و شروط دختر مورد علاقهاش دچار دردسر بزرگی میشود.
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