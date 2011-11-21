توسعه صنایع دستی، ضامن ایجاد اشتغال پایدار در خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، عابد علی آبادی ظهر دوشنبه در دومین روزهمایش توسعه اشتغال و کارآفرینی در صنایع دستی، اشتغالزایی را یکی از مشکلات فراروی هر جامعه ذکر کرد و اظهار داشت: بیکاری معضلات اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه داشته که توجه به رفع این مشکل در راس برنامه های اقتصادی دولت قرار گرفته است.

دبیر نخستین همایش توسعه اشتغال و کارآفرینی در صنایع دستی خراسان جنوبی اضافه کرد: ایجاد اشتغال در مناطق مختلف نیز باید با توجه به مزیت ها و ظرفیت های موجود در هرمنطقه صورت گیرد، بنابراین هزینه اشتغالزایی در هر ناحیه متفاوت خواهد بود.

علی آبادی بیان داشت: توسعه و سرمایه گذاری روی صنایع دستی همواره به عنوان یکی از راه های ارزان و مناسب برای اشتغالزایی مطرح بوده است.

به گفته وی صنایع دستی به عنوان هنری اصیل و بومی جنبه کاربردی مختلف از لحاظ هنری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای نقش بسیار مهم و ارزشمند در صنعت و فرهنگ یک جامعه است.

وی صنایع دستی را نمادی از ذوق و هنر و فرهنگ غنی ایران اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: صنایع دستی علاوه بر توسعه گردشگری یک منطقه، بیانگر میراث فرهنگی و تاریخ تمدن قومی و ملی یک کشور است.

مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خراسان جنوبی در پایان به برگزاری این همایش در استان اشاره کرد و یادآور شد: این همایش با هدف توسعه فرهنگ خوداشتغالی و کارآفرینی در صنایع دستی و معرفی توانمندی های صنایع دستی برگزار شده است.