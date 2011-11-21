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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

شهروندان برگزیده استان کردستان معرفی شدند

شهروندان برگزیده استان کردستان معرفی شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: آیین پایانی نخستین جشنواره شهروند برتر کردستان با حضور فرمانده انتظامی این استان و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی نخستین جشنواره شهروند برگزیده با انتخاب 20 شهروند برگزیده از 570 شهروند متقاضی ظهر دوشنبه در استان کردستان برگزار شد و طی آن از شهروندان برتر استان کردستان در حوزه های مختلف تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

شهروندان برگزیده در حوزه های همیاران پلیس، پلیس نمونه، سمن های فعال، تلاشگران حریم امنیت عمومی، امدادگران سلامت اجتماعی و مروجان و مبلغان انضباط اجتماعی در استان کردستان انتخاب شد و معرفی شدند.

هدف اصلی برگزاری طرح شهروند برگزیده تقویت احساس مسئولیت و توسعه فرهنگ مشارکت عمومی، شناسایی و تقدیر از افرادی که در راستای کنترل اجتماعی از خود گذشتگی کرده اند، ایجاد انگیزه و تقویت روحیه مسئولیت پذیری، همدلی با سازمان متولی نظم و امنیت عمومی و بستر سازی برای اجرای طرح های اساسی تر در حوزه های پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی در مقیاس محلات شهری است.

در این جشنواره همچنین از 30 شهروند شایسته در راستایی ترغیب شهروندان به فعالیت بیشتر در حوزه های انتظامی و نظامی تقدیر به عمل آمد.

شهروندان برگزیده حوزه همیاران پلیس "محسن احمدی"، "عادل محمدی" و "قدرت الله تافته" بودند و در حوزه پلیس نمونه " شهید راشد سیدی"، "علی اصغر فاطمی زاده"، در حوزه تلاشگران حریم امنیت عمومی "بختیار شافعی" و "صللاح الدین محمدی" و همچنین در حوزه کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی " الهام کریمی"، "محمد سلیم کریمی" و "شهریار رحمیی" معرفی و تقدیر شدند.

بر اساس رای هیئت داوران این جشنواره همچنین از "ناصر رحیمیان" و "فتح الله کریمی" به عنوان شهروند نمونه در حوزه تلاشگران حریم امنیت عمومی تقدیر شد.

همچنین در حوزه مروجان و مبلغان انضباط اجتماعی "مهدی حسام شریعتی شهردار سنندج"، "کامل گلباغی"، "جمشید خیرآبادی مربی تیم ملی کشتی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" و "هادی ضیاءالدینی نقاش و هنرمند برجسته کردستانی" به عنوان 20 شهروند برگزیده در استان کردستان معرفی شدند.

این مراسم با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، فرمانده انتظامی استان کردستان، معاون اجتماعی و ارشاد فرمانده انتظامی استان کردستان و جمعی از مسئولین و خانواده های برگزیدگان برگزار شد.

کد مطلب 1465512

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