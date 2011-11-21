4000 نفر در قصرشیرین عضو کتابخانه های عمومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پروین، ظهرامروز در مراسم تجلیل از اعضای فعال کتابخانه و کتابداران نمونه قصرشیرین با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی در دین مبین اسلام، گفت: کتابخوانان خوشه چینان بوستان معرفت هستند و مهمترین عوامل توسعه پیشرفت یک جامعه بشمار می روند که به رشد و تعالی آن جامعه کمک می کنند.

‌فرماندار قصرشیرین افزود: رسیدن به کمال با ابزار فرهنگی و بخصوص کتاب میسر می شود و بررسیها نشان داده که کشورهای توسعه یافته از نظر سرانه مطالعه با کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته وضعیت بسیار بهتری دارند و همین امر منجر به پیشرفت آنها شده است.

وی تصریح کرد: کتاب موجب تامین نیازهای معنوی انسان می شود و جنبشهایی که هم اکنون در دنیا شکل گرفته نشان داده که انسان مادی گرا نیست بلکه به دنبال معنویت و بازگشت به معنویت است که یکی از راههای رسیدن به این مهم ارتقای آگاهی افراد از طریق مطالعه و کتابخوانی است.

در ادامه بیژن راستی، رئیس کتابخانه های عمومی قصرشیرین گفت: در این شهرستان چهار هزار نفر عضو فعال کتابخانه هستند و چهار باب کتابخانه عمومی ثابت و سیار نیز در این منطقه وجود دارد.

رئیس کتابخانه های عمومی قصرشیرین تاکید کرد: از نظر کتابخانه و کتابخوان، قصرشیرین در استان کرمانشاه جایگاه نخست را کسب کرده و این نشان از وضعیت خوب فرهنگ مردم این شهرستان مرزی دارد.

بیژن راستی فردر پایان افزود: هم اکنون در سطح کشور دو هزار و 731 باب کتابخانه عمومی وجود دارد که این تعداد در سال 56 تنها 29 باب کتابخانه بود که این نشان از رشد کتابخانه ها و مطالعه و وضعیت علمی کشور پس از پیروزی انقلاب است.

براساس این گزارش، در پایان این مراسم با اهدای جوایزی از کتابداران نمونه و اعضای فعال کتابخانه تجلیل شد.