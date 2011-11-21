ترکیب سهامداران اپراتور سوم تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در مراسم رونمایی از اپراتور نسل سوم تلفن همراه، گفت: ورود تکنولوژی ها و فناوری های نوین و پیچیده شکل گیری تحولات وسیعی در حوزه های مختلف ایجاد خواهد کرد. به این دلیل ضروری است پیوست های فرهنگی و اجتماعی که پیامد بهره گیری استفاده از فناوری نوین است به جدیت مورد توجه قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعال شدن ظرفیت های اشتغال زایی جامعه از طریق توسعه فناوری های نوین، اظهار داشت: ساخت و راه اندازی اپراتور نسل سوم تلفن همراه ظرفیت های وسیعی را در حوزه اشتغال ایجاد خواهد کرد که با شناسایی فرصت ها و زمینه های ایجاد شده از سوی کارآفرینان و فعالان حوزه های مختلف اقتصادی می توانیم گستره خدمات اقتصادی و اجتماعی را همه ابعاد به جامعه توسعه بخشیم.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه در جهان کنونی، استفاده از فناوری های نوین کاملا اجتناب ناپذیر است، افزود: در شرایط کنونی، زندگی بدون استفاده از سیستم های نوین فناوری امکان پذیر نیست زیرا موفقیت برنامه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با ورود فناوری های نوین و کارکرد هوشمندانه با این سیستم ها پیوند خورده است.

وی ادامه داد: در گذشته تلفن همراه به عنوان یک ابزار لوکس و تشریفاتی تلقی می شد اما امروزه با توسعه و گسترش فناوری های نوین و توسعه ارتبـاطات، استفـاده و بهره گیری از تلفن همراه به یک وسیله ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تلاش های وسیع و جهادگونه از سوی دست اندرکاران راه اندازی اپراتور نسل سوم تلفن همراه گفت: این پروژه در راستای اجرای اصل 44 انجام گرفته است و سهامداران اصلی آن 32 میلیون مشترک و 1.5میلیون بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که سود حاصله از عواید آن نصیب آنان خواهد شد.