  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

شیخ‌الاسلامی تشریح کرد:

ترکیب سهامداران اپراتور سوم تلفن همراه

ترکیب سهامداران اپراتور سوم تلفن همراه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: سهامداران اصلی اپراتور سوم تلفن همراه 32 میلیون مشترک و 1.5میلیون بازنشسته تامین اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز در مراسم رونمایی از اپراتور نسل سوم تلفن همراه، گفت: ورود تکنولوژی ها و فناوری های نوین و پیچیده شکل گیری تحولات وسیعی در حوزه های مختلف ایجاد خواهد کرد. به این دلیل ضروری است پیوست های فرهنگی و اجتماعی که پیامد بهره گیری استفاده از فناوری نوین است به جدیت مورد توجه قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعال شدن ظرفیت های اشتغال زایی جامعه از طریق توسعه فناوری های نوین، اظهار داشت: ساخت و راه اندازی اپراتور نسل سوم تلفن همراه ظرفیت های وسیعی را در حوزه اشتغال ایجاد خواهد کرد که با شناسایی فرصت ها و زمینه های ایجاد شده از سوی کارآفرینان و فعالان حوزه های مختلف اقتصادی می توانیم گستره خدمات اقتصادی و اجتماعی را همه ابعاد به جامعه توسعه بخشیم.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه در جهان کنونی، استفاده از فناوری های نوین کاملا اجتناب ناپذیر است، افزود: در شرایط کنونی، زندگی بدون استفاده از سیستم های نوین فناوری امکان پذیر نیست زیرا موفقیت برنامه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با ورود فناوری های نوین و کارکرد هوشمندانه با این سیستم ها پیوند خورده است.

وی ادامه داد: در گذشته تلفن همراه به عنوان یک ابزار لوکس و تشریفاتی تلقی می شد اما امروزه با توسعه و گسترش فناوری های نوین و توسعه ارتبـاطات، استفـاده و بهره گیری از تلفن همراه به یک وسیله ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تلاش های وسیع و جهادگونه از سوی دست اندرکاران راه اندازی اپراتور نسل سوم تلفن همراه گفت: این پروژه در راستای اجرای اصل 44 انجام گرفته است و سهامداران اصلی آن 32 میلیون مشترک و 1.5میلیون بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که سود حاصله از عواید آن نصیب آنان خواهد شد.

کد مطلب 1465515

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها