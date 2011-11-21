15 میلیارد ریال برای تجهیز مدارس شبانه روزی اردبیل هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی افشانی پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی سرپرستان دبیرستانهای شبانه روزی استان اردبیل، ایجاد فرصت برابر تحصیلی را مهمترین اهداف ایجاد، توسعه و تجهیز مدارس شبانه روزی عنوان کرد.

وی محرومیت زدایی دانش آموزان روستایی را از دیگر اهداف این مدارس برشمرد و اظهار داشت: هم اکنون 72 مدرسه شبانه روزی در سطح این استان ایجاد و تجهیز شده است.

به گفته مدیرکل آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان شاید امکان تحصیل در شهر برای دانش آموزان روستاهای محروم وجود نداشته باشد که وزارت آموزش و پرورش با ایجاد چنین مراکزی می خواهد فرصت برابر تحصیلی را به دانش آموزان در نقاط مختلف فراهم کند.

وی با بیان اینکه این تعداد در مقایسه با استانهای دیگر کشور در حد بسیار پایینی است، افزود: این در حالی است که استان خراسان رضوی بالغ بر 14 هزار و 755 مدرسه شبانه روزی دارد.

افشانی اضافه کرد: بعد از استان خراسان رضوی، استان هرمزگان با هزار و 358 مدرسه شبانه روزی در جایگاه دوم کشوری قرار دارد و استان قم تنها با یک واحد آموزشی شبانه روزی و 290 دانش آموز در آخرین پله رده بندی کشور ایستاده است.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش مکلف به کیفیت بخشی به مدارس شبانه روزی است، یادآور شد: طبق بند 16 ماده 19 برنامه پنجم توسعه، آموزش و پرورش باید در جهت توسعه متوازن و کیفیت بخشی به مدارس شبانه روزی گام بردارد.

این مسئول با اشاره به تقسیم بندی مدارس شبانه روزی کشور به پنج قطب ابراز داشت: 32 استان کشور به پنج قطب تقسیم شده که وزارتخانه در فواصل زمانی مختلف در این پنج قطب برای تقویت مدارس شبانه روزی جلساتی تشکیل می دهد.

وی در پایان همچنین مدیران مدارس شبانه روزی به لحاظ اهمیت کمتر از مدیران دیگر مدارس ندانست و شعار وزارت آموزش و پرورش در سال جاری را جهش علمی عنوان کرد.