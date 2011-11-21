محمدرضا قلندر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه احداث بلوار فرهنگ در امتداد بلوار غدیر در منطقه پردیسان رو به اتمام است افزود: هم اکنون این بلوار در حال نصب روشنایی است که به عنوان ورودی اصلی پردیسان به زودی به بهره برداری میرسد.
وی اظهار داشت: در صورت تملک اراضی در ورودی پردیسان توسط شهرداری، تقاطع غیر همسطح در این منطقه احداث خواهد شد.
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان قم ادامه داد: با توجه به تأمین اعتبار لازم از سوی سازمان مسکن و شهرسازی، در صورت رفع معارض در این منطقه تقاطع غیر همسطح ورودی پردیسان در مدت زمان 9 ماه احداث میشود.
250 تا 300 هزار نفر در شهرک پردیسان ساکن میشوند
قلندر با بیان اینکه در سال آینده در حدود 250 تا 300 هزار نفر در شهرک پردیسان ساکن خواهند شد، افزود: تعدادی زمین به ادارات مختلف در این منطقه واگذار شده که این دستگاهها باید هر چه زودتر عملیات احداث ساختمانهای خود را به منظور ارائه خدمات بهتر به ساکنان این منطقه آغاز کنند.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مختلف تأسیساتی و زیربنایی در شهرک پردیسان اظهار داشت: در بخش فرهنگی عملیات احداث هفت باب مسجد در این منطقه آغاز شده و مسجد فاطمه الزهرا(س) نیز در این منطقه به بهره برداری رسیده است.
بهره برداری از 20 مدرسه تا سال آینده در پریسان
مدیرکل مسکن و شهرسازی قم ادامه داد: ساخت مجتمع عظیم فرهنگی نیز که از مصوبات سفر سال گذشته رهبر معظم انقلاب به قم است توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این منطقه در حال اجرا است.
قلندر عنوان داشت: تعداد زیادی مدرسه توسط اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و مسکن و شهرسازی در پریسان در حال احداث است که تا سال آینده تعداد 20 مدرسه تکمیل و به بهره برداری میرسد.
قلندر به مهر خبر داد:
تقاطع غیر همسطح ورودی پردیسان قم در مدت 9 ماه احداث میشود
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی استان قم از احداث تقاطع غیر همسطح ورودی پردیسان در صورت رفع معارض و تملک اراضی منطقه در مدت زمان 9 ماه خبر داد.
محمدرضا قلندر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه احداث بلوار فرهنگ در امتداد بلوار غدیر در منطقه پردیسان رو به اتمام است افزود: هم اکنون این بلوار در حال نصب روشنایی است که به عنوان ورودی اصلی پردیسان به زودی به بهره برداری میرسد.
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