15 هزار نفر در برگزاری انتخابات قزوین مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و مسئولان کمیته های ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن اجتماعات استانداری قزوین گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کردند.

سیروس صابری در این جلسه گفت: روند اجرایی شدن انتخابات در استان از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و با برگزاری کلاس های آموزشی، تشکیل کارگروهها و تعیین مسئولان کمیته ها، اقدامات لازم انجام شده است.

وی افزود: خوشبختانه سابقه کشورمان و نیز استان در برگزاری موفق انتخابات درخشان است و مردم خودشان سرنوشت سیاسی را رقم زده اند و اقتدار امروز نظام نیز به دلیل پشتیبانی مردم از جمهوری اسلامی است.

صابری یادآورشد: مردم از روز اول پیروزی انقلاب با انتخاب نوع حکومت و سپس با واسطه خبرگان در تعیین رهبری نیز نقش ایفا کرده اند و انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراها نیز با نظر مردم شکل می گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: انتخابات هم بدست خود مردم اداره می شود و نظارت و کنترل، انتخاب هیئتهای اجرایی و نظارت در همه مراحل با مردم است و مسئولان و ستادهای انتخابات تنها نقش پشتیبانی را دارند.

این مسئول گفت: تاکنون 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری و سه دوره مجلس در قزوین برگزار شده و حضور مردم در همه دوره ها قابل توجه و مطلوب بوده است.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین گفت: مقایسه انتخابات مجلس با ریاست جمهوری از نظر میزان مشارکت متفاوت است و ما هم قصد مقایسه نداریم بلکه تلاش همه مسئولان این است که حضور مردم به خوبی صورت گیرد.

10 درصد انتخابات استان رایانه ای است

صابری گفت: 10 درصد انتخابات در استان به صورت رایانه ای انجام خواهد شد که ممکن است این کار با انتخاب یک شهرستان به صورت کامل انجام شود و بقیه مناطق غیر رایانه ای باشد.

وی از افزایش شعب ثابت و کم شدن شعب سیار در استان هم خبر داد و افزود: در این دوره تلاش می کنیم تعداد شعب ثابت بیشتر از سیار باشد و با تشکیل هیئتهای اجرایی میزان نیازهای مناطق رصد و اعلام خواهد شد.

800 صندوق اخذ رای در استان قزوین

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین بیان کرد: حدود 800 صندق اخذ رای برای برگزاری انتخابات استان پیش بینی شده که این تعداد با نظر هیئتهای اجرایی قابل تغییر است.

وی به پیگیری اجرای طرح تحرک در استان هم اشاره کرد و اظهارداشت: در طرح تحرک نحوه و تعداد برگزاری نشست های خبری استانها در خصوص انتخابات تعیین و ابلاغ خواهد شد.

37 کاندید احتمالی در استان قزوین

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تعداد کاندیداهای احتمالی نمایندگی مجلس در استان را 37 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 13 نفر در قزوین، 14 نفر در بویین زهرا و 10 نفر در تاکستان به احتمال زیاد وارد صحنه انتخابات خواهند شد.

صابری گفت: از این افراد 20 نفر اصول گرا، 15 نفر اصلاح طلب و دو نفر مستقل هستند.

وی افزود: انتخاب یک نماینده از آبیک و البرز هنوز نهایی نشده اما هنوز فرصت اضافه شدن یک نماینده در استان وجود دارد که در صورت ابلاغ وزارت کشور اعلام خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: جابجایی کاندیداهای این دوره از انتخابات محدودیت ندارد و تا زمان مقرر امکان تغییر مکان برای داوطلبان وجود دارد.

ثبت رسمی استعفای شش نفرکاندید

این مسئول گفت: تاکنون شش نفر از شاغلان بخش اجرایی برای حضور در انتخابات از مشاغل خود استعفا داده اند که ثبت نام رسمی از سوم تا 9 دی ماه آغاز شده وهیئتهای اجرایی با حضور نمایندگان فرمانداری، ثبت احوال، شوراها و هشت نفر از معتمدان محلی شکل گرفته و بررسی صلاحیت ها نیز بدقت انجام می شود.

وی زمان تبلیغات داوطلبان نمایندگی را چهارم تا 10 اسفند ماه ذکر کرد و اظهارداشت: 11 اسفند ممنوعیت تبیلغات و 12 اسفند روز رای گیری خواهد بود.

15 هزار نیروی اجرایی در انتخابات استان مشارکت می کنند

صابری یادآورشد: 15 هزار نفر شامل بازرسان، ناظران، مسئولان شعب و صندوق ها، متصدی رایانه و سایر دست اندرکاران در برگزاری انتخابات این دوره در استان قزوین مشارکت می کنند تا این انتخابات با حضور حداکثری مردم با شرایط مطلوب و قانونمند برگزار شود.