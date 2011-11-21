فرماندهان و بسیجیان سپاه محمد رسول الله(ص) با آرمانهای امام(ره) تجدید بیعت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر امروز همزمان با دومین روز از هفته بسیج برگزار شد و طی آن پاسداران و بسیجیان سپاه محمد رسول الله(ص) با آرمانهای مقدس امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند.

در این مراسم حاضران با اهدای تاج گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ بنیانگذار انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

شرکت‌ کنندگان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل بار دیگر با آرمانهای امام(ره)، شهدا و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

از رشادتها و فداکاریهای همسر مکرمه امام خمینی(ره) تجلیل شد

پاسداران و بسیجیان نواحی شهر تهران همچنین با حضور بر سر مزار بانو خدیجه ثقفی همسر مکرمه امام خمینی(ره) از رشادت‌ها و فداکاریهای بانو بزرگ انقلاب تجلیل کردند.

گفتنی است برنامه های هفته بسیج روز گذشته با برگزاری مراسم تجدید بیعت رئیس سازمان بسیج مستضعفین، فرماندهان سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز و جمعی از بسیجیان با آرمانهای امام خمینی(ره) آغاز شد.