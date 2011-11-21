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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

همزمان با هفته بسیج؛

فرماندهان و بسیجیان سپاه محمد رسول الله(ص) با آرمانهای امام(ره) تجدید بیعت کردند

فرماندهان و بسیجیان سپاه محمد رسول الله(ص) با آرمانهای امام(ره) تجدید بیعت کردند

شهرری - خبرگزاری مهر: فرماندهان و بسیجیان سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ با حضور در مرقد مطهر بیانگذار انقلاب اسلامی، با آرمانهای امام راحل تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر امروز همزمان با دومین روز از هفته بسیج برگزار شد و طی آن پاسداران و بسیجیان سپاه محمد رسول الله(ص) با آرمانهای مقدس امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند.

در این مراسم حاضران با اهدای تاج گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ بنیانگذار انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

شرکت‌ کنندگان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل بار دیگر با آرمانهای امام(ره)، شهدا و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

از رشادتها و فداکاریهای همسر مکرمه امام خمینی(ره) تجلیل شد

پاسداران و بسیجیان نواحی شهر تهران همچنین با حضور بر سر مزار بانو خدیجه ثقفی همسر مکرمه امام خمینی(ره) از رشادت‌ها و فداکاریهای بانو بزرگ انقلاب تجلیل کردند.

گفتنی است برنامه های هفته بسیج روز گذشته با برگزاری مراسم تجدید بیعت رئیس سازمان بسیج مستضعفین، فرماندهان سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز و جمعی از بسیجیان با آرمانهای امام خمینی(ره) آغاز شد.

کد مطلب 1465525

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