"گینگریچ" فیل ها را رهبری می کند/ آخرین وضعیت رقیبان انتخاباتی اوباما

جدیدترین نظرسنجی در میان نامزدهای جمهوریخواهان آمریکا که از آنها با عنوان "فیل ها" یاد می شود حکایت از آن دارد که رئیس سابق مجلس نمایندگان این کشور گوی سبقت را از دیگر نامزدهای خود ربوده است.

نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که نیوت گینگریچ به صدر رقبا برای کسب نامزدی حزب جمهوریخواه در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری این کشور راه یافته است. پس از او "میت رامنی" فرماندار سابق ایالت ماساچوست در رتبه بعدی قرار دارد.

برای مشخص شدن نامزد اصلی جمهوریخواهان در انتخابات سال آتی، این حزب برای خود انتخابات درون حزبی برگزار می کند . در این انتخابات نامزدها در هر ایالت شانس خود را آزمایش می کنند و در نهایت یک نفر به عنوان نامزد اصلی معرفی می شود.

رای گیری درون حزبی جمهورخواهان در ایالات مختلف آمریکا از ابتدای سال آینده شروع می شود و برنده نهایی در نوامبر آینده یعنی کمتر از یک سال دیگر به مصاف باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواهد رفت.

گینگریچ کیست؟

نیوت گینگریچ در سال ۱۹۹۴ یک پیروزی بزرگ برای خود و جمهوریخواهان ثبت کرد و این حزب تحت هدایت گینگریچ برای اولین بار ظرف ۴۰ سال به اکثریت مجلس نمایندگان رسید.

انتخابات درون حزبی حزب جمهوریخواه از روز سوم ژانویه شروع شده و برای چند ماه ادامه خواهد داشت. اما چند ایالت نخست مثل آیووا، نیوهمشایر، کارولینای جنوبی و فلوریدا که زودتر از سایرین رای گیری می کنند نقشی سرنوشت ساز در تعیین فرد برنده خواهند داشت. گینگریچ از سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ رئیس آن مجلس و از چهره ای جنجالی کنگره بود. هرچند او مجلس نمایندگان را در سال ۱۹۹۹ ترک کرد، اما همواره به نوعی در صحنه سیاسی آمریکا باقی مانده و خودنمایی کرده است. او یکی از مخالفان سرسخت دموکراتها و باراک اوباماست.

گینگریچ در یکی از مناظره های حزب جمهوریخواه دولت اوباما را متهم کرد که ضد اشتغال، ضد کسب و کار، ضد انرژی تولید شده در آمریکا و کلا یک نیروی مخرب است . او همواره رقبای خود را ترغیب می کند به جای حمله به یکدیگر، اوباما را نشانه بگیرند و همچنین رسانه ها را به خاطر خیلی از مسائل مقصر می شناسد.

پیشی گرفتن گینگریچ از رقبای خود در حالی رخ می دهد که تا این مرحله او موفقیت چندانی در جلب نظر جمهوریخواهان نداشت، اما نظرسنجی های تازه حکایت از تغییر این وضع برای او دارد.

نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان می دهد که ۲۴ درصد رای دهندگان جمهوریخواه اکنون از او حمایت می کنند. به این ترتیب او در صدر رقابتها قرار می گیرد.

طبق این نظرسنجی، میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست حمایت ۲۲ درصدی را پشت سر خود دارد. این خبر بسیار خوبی برای رامنی است، زیرا او بر خلاف سایر رقبایش در سراسر طول این رقابتها موقعیت نسبتا برتر خود را حفظ کرده است.

چهره های پرفراز و نشیب

برخی از نامزدهای جمهوریخواه یکی پس از دیگری اوج گرفته و بعد در نظرسنجی ها سقوط کرده اند . آخرین آنها "هرمان کاین" بود که در هفته های اخیر دائما مجبور بوده است در برابر اتهامات سوءرفتار جنسی با زنان در زمانی که در دهه ۱۹۹۰ رئیس اتحادیه رستورانهای آمریکا بود از خود دفاع کند. او این اتهامات را رد کرده است.

با این حال به نظر می رسد این اتهامات تاثیر خود را گذاشته باشد. کاین که تا چند هفته قبل در کنار میت رامنی در صدر بود اکنون هشت درصد در نظرسنجی ها افت کرده است.

تا چندی پیش به نظر می رسید که ریک پری فرماندار تگزاس یکی از امیدهای اصلی این رقابت ها باشد، اما پس از چند مورد تپق زدن در مناظره ها و فراموش کردن نام یکی از سازمانهایی که می گفت قصد اصلاح آنها را دارد به سراشیبی تندی افتاد. البته مثال های دیگری هم در این ارتباط وجود دارد. تا چندی پیش به نظر می رسید که ریک پری فرماندار تگزاس یکی از امیدهای اصلی این رقابتها باشد، اما پس از چند مورد تپق زدن در مناظره ها و فراموش کردن نام یکی از سازمانهایی که می گفت قصد اصلاح آنها را دارد به سراشیبی تندی افتاد. البته مثال های دیگری هم در این ارتباط وجود دارد. تا چندی پیش به نظر می رسید که ریک پری فرماندار تگزاس یکی از امیدهای اصلی این رقابتها باشد، اما پس از چند مورد تپق زدن در مناظره ها و فراموش کردن نام یکی از سازمانهایی که می گفت قصد اصلاح آنها را دارد به سراشیبی تندی افتاد.

ریک پری در مناظره روز نهم نوامبر پس از لحظاتی طولانی نتوانست از سازمان مورد نظرش که وزارت انرژی بود نام ببرد. هرچند اکنون نیوت گینگریچ از سایرین پیشی گرفته، اما او هم باید از برخی ادعاها درباره خود رفع ابهام کند.

ادعا شده است که او به نمایندگی از موسسه "فردی مک" که بسیاری از جمهوریخواهان آن را مسئول بحران مسکن آمریکا می دانند لابی کرده است، اما او این موضوع را رد می کند.

البته نباید نام "میشله بکمن" از نمایندگان کنگره را که دارای ارتباطاتی با جنبش تی پارتی نیز هست، فراموش کرد. بکمن تنها نامزد زن حاضر در میان جمهوریخواهان توانست جایگاه خوبی برای خود در میان هواداران این حزب فراهم کند و در اولین نظرسنجی ها نیز پیشتار رقابتها بود، اما تقریبا از یک ماه قبل سقوط او آغاز شده است.

میشله بکمن

بسیاری از ناظران نیز پیش بینی می کنند که حمایت از گینگریچ به تدریج افت می کند.

انتخابات مقدماتی که هر ایالت آن را جداگانه برگزار خواهد کرد از روز سوم ژانویه شروع شده و برای چند ماه ادامه خواهد داشت. اما چند ایالت نخست مثل آیووا، نیوهمشایر، کارولینای جنوبی و فلوریدا که زودتر از سایرین رای گیری می کنند نقشی سرنوشت ساز در تعیین فرد برنده خواهند داشت.

فرصت زیادی تا آن زمان باقی نمانده و شاید گینگریچ فرصت داشته باشد با حفظ برتری در این فاصله رقیبی جدی به خصوص برای میت رامنی باشد.