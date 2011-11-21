۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

نشست قرآن و خانواده در کانونهای فرهنگی خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون های مساجد خراسان جنوبی از برگزاری نشست قرآن و خانواده برای 400 مدیر این کانونها در ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صحرائی با اشاره به اینکه به مناسبت هفته خانواده این نشست سوم آذر ماه در بیرجند برگزار خواهد شد، اظهار داشت: نشست قرآن و خانواده در کانونهای فرهنگی هنری با هدف آشنایی خانواده ها و مربیان با شیوه های نوین تربیت دینی برگزار می شود.

وی به موضوعات برگزاری نشست قرآن و خانواده در کانونهای فرهنگی هنری اشاره کرد و افزود: والدین و شیوه های نوین تربیت دینی فرزندان در قرآن و سیره اهل بیت(ع)، راهکارهای رشد فعالیت های دینی در خانواده، آسیب شناسی تربیت دینی فرزندان و بررسی روش های درون سازی ارزش های دینی در خانواده از جمله این موضوعات است. 

مسئول آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون های مساجد خراسان جنوبی بررسی مباحث روان شناسی و آموزه های دینی، اختیار، آزادی و مسئولیت پذیری فرزندان در تربیت دینی، دوست و دوست یابی از دیدگاه تربیت دینی، ویژگی های محیط تربیتی خانواده از منظر آموزه های دینی و اثر پذیری فرزندان از خانواده و جامعه در حوزه تربیت دینی را از دیگر موضوعات این نشست ذکر کرد.

