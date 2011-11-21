راز 37 فقره سرقت در شهرستان پاوه فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران اداره آگاهی شهرستان "پاوه"، متهمی را به اتهام سرقت دستگیر کردند که در استعلامات مشخص شد که وی فردی سابقه دار بوده و به صورت حرفه ای اقدام به سرقت می کرد.

بر اساس این گزارش، متهم در بازجویی های فنی و تخصصی اعلام کرده است که با همدستی 4 نفر دیگر که همگی اهل و ساکن شهرستان کرمانشاه هستند به صورت باندی طی سالهای 89 و 90 اقدام به سرقت 6 دستگاه خودرو، دو دستگاه موتورسیکلت، 25 فقره سرقت منزل، سه فقره سرقت مغازه و یک فقره سرقت احشام در سطح شهر کرمانشاه کرده اند.

متهم در پایان آورده است: بیشتر اموال مسروقه را به چند نفر مالخر در شهر کرمانشاه فروختیم.