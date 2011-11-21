نخستین نمایشگاه مولفان سیستان و بلوچستان در زاهدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه، معرفی ظرفیت های بالای فرهنگی استان در زمینه کتاب و کتابخوانی به مردم کشور است تا با چهره های فرهنگی این مرز و بوم آشنا شوند و زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان این خطه از کشور عزیزمان فراهم شود.

اکبر شیخ گفت: نخستین نمایشگاه آثار مولفان سیستان و بلوچستان با ارائه 595 عنوان کتاب از 225 مولف بومی استان در موزه منطقه ای جنوب شرق کشور برپا شد.

وی افزود: این نمایشگاه به عنوان نخستین بانک اطلاعات مولفان استان در سیستان و بلوچستان محسوب می شود و همگان می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

وی بیان داشت: دست اندرکاران سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان حدود سه ماه برای برگزاری این نمایشگاه تلاش کردند که امیدواریم توسعه فرهنگ منطقه را به همراه داشته باشد.