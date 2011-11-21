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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

نخستین نمایشگاه مولفان سیستان و بلوچستان در زاهدان گشایش یافت

نخستین نمایشگاه مولفان سیستان و بلوچستان در زاهدان گشایش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: نخستین نمایشگاه آثار مولفان سیستان و بلوچستان با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در موزه منطقه ای جنوب شرق کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه، معرفی ظرفیت های بالای فرهنگی استان در زمینه کتاب و کتابخوانی به مردم کشور است تا با چهره های فرهنگی این مرز و بوم آشنا شوند و زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان این خطه از کشور عزیزمان فراهم شود.

اکبر شیخ گفت: نخستین نمایشگاه آثار مولفان سیستان و بلوچستان با ارائه 595 عنوان کتاب از 225 مولف بومی استان در موزه منطقه ای جنوب شرق کشور برپا شد.

وی افزود: این نمایشگاه به عنوان نخستین بانک اطلاعات مولفان استان در سیستان و بلوچستان محسوب می شود و همگان می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

وی بیان داشت: دست اندرکاران سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان حدود سه ماه برای برگزاری این نمایشگاه تلاش کردند که امیدواریم توسعه فرهنگ منطقه را به همراه داشته باشد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان گفت: این نمایشگاه از امروز به مدت هشت روز در محل موزه جنوب شرق کشور در زاهدان، صبح ها و عصرها برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 1465540

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