شهروندان برگزیده قمی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره شهروند برگزیده قبل از ظهر دوشنبه در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی استان با حضور شهروندان منتخب و برگزیده، پرنسل نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌ها برگزار شد.



آیت الله حسینی بوشهری نائیب رئیس شورای عالی حوزه عملیه، حجت الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، عبدالسعید حقیقی مقدم فرماندار قم، کاظم پورامینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، سردار توکلی فرمانده نیروی انتظامی استان از جمله مدعوین حاضر در این جشنواره بودند.



گفتنی است در این جشنواره از پرنسل فعال نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه با اهدای هدایایی تقدیر به عمل آمد.



در پایان جشنواره نیز از 10 شهروند برگزیده قمی که در راستای تأمین امنیت جامعه فعالیت و تلاش داشته‌اند تجلیل به عمل آمد و یک نفر از این افراد به جشنواره کشوری که در اوایل سال آینده در تهران برگزار می‌شود معرفی خواهد شد.



یکی از شهروندان برگزیده که در جشنواره از وی تجلیل شد، روحانی سیدی بود که فرد سارق طلا فروش را تعقیب و محل اختفای وی را به مأموران نیروی انتظامی گزارش داده بود و مأموران موفق به دستگیری این سارق شده بودند.



لازم به ذکر است در این مراسم یاد شهید همایونی که در درگیری با سارقان طلافروشی در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید نیز گرامی داشته شد و برنامه مستندی از خانواده این شهید و چگونگی شهادت وی در همایش پخش شد.