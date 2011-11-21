نخستین شناور کف شیشه ای جزیره هنگام به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین عباس نژاد هنگامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این شناور کف شیشه ای با اعتبار یک میلیارد و 400میلیون ریال توسط سرمایه گذار بخش خصوصی ساخته شده که این مبلغ در قالب تسهیلات بانکی از سوی اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تامین شده است.

مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی دلفهنگام عنوان کرد: این شناور ظرفیت حمل 35 نفر گردشگر را داراست و در آبهای اطراف جزیره هنگام به گردشگران خدمات می دهد.

این فعال بخش خصوصی در امر گردشگری دریایی تاکید کرد: این شناور مجهز به سیستم خنک کننده است و گردشگران با استفاده از این شناور به راحتی می توانند از آکواریوم طبیعی خلیج فارس که شامل انواع آبزیان،لاک پشتهای دریایی، ماهیهای رنگارنگ و دلفینها است دیدن کنند.

عباس نژاد هنگامی یادآور شد: پیش بینی می شود با بهره برداری از این شناور، گردشگری جزیره هنگام بیش از پیش متحول شود.