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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

عباس نژاد:

نخستین شناور کف شیشه ای جزیره هنگام به بهره برداری می رسد

نخستین شناور کف شیشه ای جزیره هنگام به بهره برداری می رسد

قشم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل دفتر خدمات مسافرتی دلفهنگام گفت: نخستین شناور توریستی کف شیشه ای جزیره هنگام اوایل آذرماه سال جاری در این جزیره به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین عباس نژاد هنگامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این شناور کف شیشه ای با اعتبار یک میلیارد و 400میلیون ریال توسط سرمایه گذار بخش خصوصی ساخته شده که این مبلغ در قالب تسهیلات بانکی از سوی اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تامین شده است.

مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی دلفهنگام عنوان کرد: این شناور ظرفیت حمل 35 نفر گردشگر را داراست و در آبهای اطراف جزیره هنگام به گردشگران خدمات می دهد.

این فعال بخش خصوصی در امر گردشگری دریایی تاکید کرد: این شناور مجهز به سیستم خنک کننده است و گردشگران با استفاده از این شناور به راحتی می توانند از آکواریوم طبیعی خلیج فارس که شامل انواع آبزیان،لاک پشتهای دریایی، ماهیهای رنگارنگ و دلفینها است دیدن کنند.

عباس نژاد هنگامی یادآور شد: پیش بینی می شود با بهره برداری از این شناور، گردشگری جزیره هنگام بیش از پیش متحول شود.

کد مطلب 1465542

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