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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

مراسم یادبود مدیر مسئول روزنامه توسعه جمعه برگزار می‌شود

مراسم یادبود مدیر مسئول روزنامه توسعه جمعه برگزار می‌شود

مراسم ختم قلی شیخی مدیرمسئول و صاحب امتیاز روزنامه توسعه جمعه 4 آبان در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارمندان و خبرنگاران روزنامه توسعه همراه با خانواده قلی شیخی، مدیر مسئول و صاحب امتیاز مراسم ترحیمی برای وی که به تازگی دار فانی را وداع گفته است، برگزار می‌کنند.

این مراسم ساعت 9 تا 10:30 روز جمعه 4 آبان ماه در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار می‌شود و از تمام اصحاب رسانه‌ها دعوت شده است، در این مراسم شرکت کنند.

قلی شیخی مدیرمسئول یکی از روزنامه‌های قدیمی کشور و نماینده یک دوره مجلس شورای اسلامی و معاون اسبق وزرای کشور و کار بوده است.

وی 26 آبان ماه سال جاری در سن 59 سالگی در تهران درگذشت.

کد مطلب 1465543

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