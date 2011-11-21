به گزارش خبرنگار مهر، کارمندان و خبرنگاران روزنامه توسعه همراه با خانواده قلی شیخی، مدیر مسئول و صاحب امتیاز مراسم ترحیمی برای وی که به تازگی دار فانی را وداع گفته است، برگزار میکنند.
این مراسم ساعت 9 تا 10:30 روز جمعه 4 آبان ماه در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار میشود و از تمام اصحاب رسانهها دعوت شده است، در این مراسم شرکت کنند.
قلی شیخی مدیرمسئول یکی از روزنامههای قدیمی کشور و نماینده یک دوره مجلس شورای اسلامی و معاون اسبق وزرای کشور و کار بوده است.
وی 26 آبان ماه سال جاری در سن 59 سالگی در تهران درگذشت.
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