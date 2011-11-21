به گزارش خبرنگار مهر، نماینده هیئت مؤسس مرکز توسعه وبلاگ‌ نویسی دینی خراسان جنوبی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مرکز توسعه وبلاگ ‏نویسی دینی خراسان جنوبی از بهمن ماه 89 کار خود را آغاز کرده و با یاری مسئولان استان توفیقات بسیاری را کسب کرده است.

سعید کسرائی‌ نیا، توسعه و ترویج باورهای دینی، استفاده بهینه از فضای مجازی، مقابله با جنگ ‌نرم، توسعه مهارت‌های دینی در بین نوجوانان و جوانان، انعکاس هنرمندانه مبانی دین و انقلاب اسلامی در شبکه جهانی اینترنت، پاسخ ‌گویی به مباحث اعتقادی، ساماندهی و هدایت وبلاگ ‏نویسان دینی، تزریق محتوای مناسب به وبلاگ‏ نویسان حوزه دین و توسعه کمی و کیفی وبلاگ ‏نویسی در استان را از جمله اهداف این مرکز برشمرد.

نماینده هیئت مؤسس مرکز توسعه وبلاگ ‌نویسی دینی خراسان جنوبی، زمینه ‌سازی و گسترش فعالیت‌های دینی در اینترنت به وسیله بلاگرها را از دیگر اهداف این مرکز برشمرد و گفت: امیدواریم بتوانیم سخن مقام معظم رهبری را که فرمودند: «اگر غرب از اینترنت و تکنولوژی‌های روز برای انتشار ضلالت استفاده می ‌کند، ما باید از آن برای انتشار هدایت استفاده کنیم» را تحقق بخشیم.

کسرائی‌ نیا ادامه داد: شورای مرکزی این مرکز از شش حوزه؛ اداری و منابع انسانی، آموزش، تحقیقات و پژوهش، مسابقات و جشنواره‌ها، فنی و پشتیبانی و روابط عمومی و اطلاع ‌رسانی تشکیل شده است.

وی افزود: اعضای هیئت مؤسس و شورای مرکزی در ماه‌های ابتدایی کار به امور زیربنایی و توسعه کمی و کیفی مرکز پرداختند که در این مدت با برگزاری بیش از 15 جلسه با حضور کارشناسان و صاحب ‌نظران اهداف، آئین ‏نامه‌ها، شیوه اجرا و اساس ‌نامه کار طراحی شد که برای بررسی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال شده است.

وی ادامه داد: در شش ماهه ابتدای امسال بیش از 75 نفر عضو جذب شد که از این تعداد 45 نفر عضو فعالند که خروجی بالغ بر 100 مطلب دینی در هفته را بر روی شبکه سراسری اینترنت دارند.

کسرائی ‌نیا افزود: در شش ماهه دوم گروه‌های محتوایی با شش گروه‌ یار: دین و اندیشه، امامت و نبوت، خانه و خانواده، قرآن وعترت، آموزه‌های دین و دین دانش با تعیین گروه یارها به عنوان رابط بین مرکز و اعضا کار خود را آغاز کردند.

وی با توجه به عمومی بودن فضای مجازی یادآور شد: در این فضا امکان برای وبلاگ ‌نویسان فراهم می‌شود تا اطلاعات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهند و حرکت فرهنگی عظیمی را پایه‌ گذاری کنند.

نماینده هیئت مؤسس مرکز توسعه وبلاگ نویسی دینی خراسان جنوبی از راه اندازی پرتال جامع مرکز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با راه‌ اندازی این پرتال امکان عضویت در مرکز به صورت مجازی و غیر حضور فراهم می ‌شود.