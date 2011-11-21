باقر صباعی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین همایش آموزشی متولیان موقوفات سراسر کشور خبر داد و افزود: در این همایش 250 نفر از متولیان موقوفات از 4 تا 7 آذر ماه با حضور نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در مشهد مقدس شرکت می کنند.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره تعامل شرعی و قانونی با متولیان موقوفات غیر متصرفی و ارتقای سطح آگاهی متولیان از مقررات وقوانین اوقافی و بهره گیری از نظرات آنان است.

مدیر کل اداره تحقیق سازمان اوقاف گفت: توجیه و آموزش متولیان نسبت به سامانه جامع اطلاعات موقوفات، نحوه اخذ و صدور مفاصا حساب و تبیین وظایف اداره کل تحقیق از دیگر برنامه های این همایش است.

صباغی تصریح کرد: ایجاد تعامل سازنده میان سازمان اوقاف و متولیان موقوفات می تواند در افزایش بهره وری موقوفات، رفع نواقص و کاهش آسیبها و اجرای صحیح نیات واقفان خیراندیش در راستای ترویج فرهنگ قرآن و عترت مثبت و سازنده باشد.