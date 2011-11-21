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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

موسوی در گفتگو با مهر:

بسیج سرمایه ای گرانبها برای انقلاب است

بسیج سرمایه ای گرانبها برای انقلاب است

دالاهو - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو گفت: بسیج نیروی کارآمد و سرمایه ای گرانبها برای اسلام و انقلاب و کشور است.

حجت الاسلام سیدجواد موسوی با اشاره به نقش تاثیرگذار بسیج در حفاظت و صیانت از اسلام و انقلاب، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود نیروی عظیم بسیج اسلام و انقلاب و کشور ما از گزند دشمنان قسم خورده مصون مانده و راههای ترقی و پیشرفت با سرعتی بیشتر طی می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو تصریح کرد: در طول دوران دفاع مقدس بسیج آن چنان ظاهر شد که دشمنان قسم خورده بسیج اعتراف کردند که قدرتی که در بسیج است، توان مقابله با ارتش های جهان را دارد.

موسوی در پایان افزود: امروز بسیج حامی قدرتمند نظام مقدس جمهوری اسلامی هست و از کیان و اقتدارانقلاب اسلامی با قدرت تمام دفاع می کند.

کد مطلب 1465548

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