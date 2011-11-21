به گزارش خبرگزاری مهر، هم اکنون 19 سد کشور با کاهش 20 درصدی حجم آب مواجه هستند که سدهای وشمگیر، ساوه، 15خرداد، کارده و دوستی از آن جمله محسوب می شوند.

همچنین 48 سد کشور از جمله سدهای لار، ساوه، 15 خرداد و طرق کمتر از 20 درصد حجم خود ذخیره آب دارند. در هفته گذشته 5 سد برنجستانک، میجران، سقزچی، شی کلک و مسجد سلیمان افزون بر 90 درصد حجم مخزن موجودی آب داشتند.

در زمان حاضر، آب ورودی به مخازن 72 سد کشور در مقایسه با پارسال افزایش یافته است که از سدهای مهم می توان به لار، کرج، لتیان، ساوه، شهید عباسپور، کارده، دوستی و اکباتان اشاره کرد.

36 درصد از کل ورودی های آب به مخزن سدهای کشور و 58 درصد از کل آب های خروجی از سدهای کشور در مدت مورد بررسی متعلق به سدهای استان خوزستان است.

همچنین خبر دیگری نیز حاکی است در هفته گذشته حجم بارش های همه استان های کشور بجز استان های خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان افزایش یافته است و بارش ها در 27 استان کشور بالا رفت.

بر اساس اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، بیشترین بارش ها در هفته گذشته در استان های چهارمحال و بختیاری با 92 میلیمتر، گیلان با 32 میلیمتر و کهکیلویه و بویراحمد و مازندران با 31 میلیمتر رخ داده است.

کمترین بارش ها نیز در هفته گذشته در استان های قم و خراسان شمالی با 1 میلیمتر، بوشهر و سیستان و بلوچستان با 2 میلیمتر و یزد و سمنان با 3 میلیمتر رخ داده است اما در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام و تهران به ترتیب 5، 10، 9، 17، 10 و 4 میلیمتر بارش رخ داده است.

در هفته گذشته استان های خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین و کردستان به ترتیب شاهد 10، 25، 5، 11، 13 و 12 میلیمتر بارش بودند. در استان های کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان به ترتیب 7، 18، 11، 4 و 9 میلیمتر بارندگی صورت گرفت.