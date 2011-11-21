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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

مجموعه شعر "سفید چه رنگی ست" در باغ آینه کرج نقد می شود

مجموعه شعر "سفید چه رنگی ست" در باغ آینه کرج نقد می شود

کرج - خبرگزاری مهر: در ادامه سلسله نشستهای ماهیانه نقد ادبی جمعه هفته جاری مجموعه شعری از بهرام معصومی با حضور منتقدان در موسسه باغ آینه کرج بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه باغ آینه کرج در ادامه سلسه نشستهای ماهیانه نقد ادبی (اولین جمعه هرماه) مجموعه شعری از بهرام معصومی تحت عنوان "سفید چه رنگی ست" را با حضور منتقدان  بررسی می کند.

این مجموعه را علیرضا حسنی، مانی پارسا و علیرضا عباسی نقد می کنند.
 
نقد و بررسی مجموعه "سفید چه رنگی ست"  با حضور میهمانان ویژه ماه دکتر اقبالی، رحیم رسولی، علی عبداللهی و محمد زندی برگزار می شود.
 
نشست ماهیانه نقد ادبی جمعه 4 آذرماه جاری راس ساعت 16 و 30 در موسسه باغ آینه در کرج، ضلع شمالی میدان آزادگان، خیابان شهید حسینی برگزار می شود.
 
شرکت برای کلیه علاقمندان آزاد است.
کد مطلب 1465550

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