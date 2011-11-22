مسابقات چند جانبه کشتی در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات 75 کشتی گیر از تیمهای فارس، رفسنجان و دو تیم از یزد در رده های سنی نوجوانان و بزرگسالان در سالن شهدای محمود آباد یزد با هم به رقابت پرداختند.

سید مرتضی میرحسینی از یزد، الیاس الدین احمد ذهی از شیراز، علی میرحسینی، یاسر شرفی، جاسم ابهت و محمد حسین ربانی از یزد مقام های برتر اوزان مختلف رده سنی نوجوانان را کسب کردند.

در رده سنی بزرگسالان محمد جواد فاضلی از یزد، یاسر طالب زاده از شیراز، امین میرحسینی و رضا میرحسنی از یزد، مجید بنا بری و عباس منوچهری از شیراز و مرتضی میرشمسی و سید احمد میرحسینی از یزد برتر شدند.

درخشش مصطفی حیدری در فوتسال

تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران با درخشش مصطفی حیدری بازیکن یزدی تیم ملی با نتیجه پرگل 10 بر 3 مقابل نروژ به پیروزی رسید.

در آخرین دیدار تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در دور مقدماتی مسابقات جهانی سوئد، تیم ملی ایران با نتیجه پر گل 10 بر 3 نروژ را شکست داد و به عنوان تیم دوم از گروه خود به مرحله یک چهارم نهایی این دوره از مسابقات صعود کرد.

مصطفی حیدری از یزد با پنج گل نقش موثری در پیروزی ایران داشت.

پیش از این تیم ملی فوتسال ناشنوایان در دیدار اول با نتیجه سه بر دو مغلوب بلغارستان شد و روز گذشته ایران در دیدار با تیم سوئیس با نتیجه 10 بر یک به پیروزی رسید.

حضور رکابزنان نوجوان یزدی در مسابقات قهرمانی کشور

تیم دوچرخه سواری نوجوانان یزد از سوم آذرماه در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا خواهد کرد.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کورسی نوجوانان از اول تا سوم آذرماه سال جاری به میزبانی استان خوزستان برگزار می شود که تیم یزد با مجید ابوئی، حامد زارع، علی اکبر زارعی، میلاد بیک و محمد رضا آزادی در این مسابقات حضور خواهند یافت.

در این دوره رکابزنان متولدین سالهای (73، 74، 75 و 76) با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

دوره گذشته این مسابقات هشتم مردادماه به مدت سه روز در سمنان برگزار شد و در پایان خراسان رضوی با 578 امتیاز، یزد با 536 امتیاز و اصفهان با 493 امتیاز اول تا سوم شدند.

دومین شکست تیم هندبال تفت در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور

تیم هندبال شهرستان تفت در هفته دوم مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور مغلوب تیم جهرم شد.

تیم هندبال شهرستان تفت در دومین دیدار مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور که در شهرستان جهرم برگزار شد با نتیجه 24 بر 23 بازی را به شواری شهرداری جهرم واگذار کرد.

تیم هندبال شهرستان تفت در سومین دیدار خود پنج شنبه سوم آذرماه در شهرستان کاشان با تیم سایپا این شهر مسابقه می دهد.

تیم هندبال شهرستان تفت بازی اول خود را هم به تیم مهتاب قم باخته بود.