ایجاد مرکز خیران فرهنگی در فارس لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از انیمیشن حکایات سعدی، گفت: امروز در جمعه ما خیران فعالیتهای گسترده ای را از جمله بحث بهداشت و سلامت، مسکن و... دنبال می کنند که در این راستا باید توجه داشت که راه اندازی مرکزی خارج از تشکیلات دولتی و قوانین حاکم بر این تشکیلات با حضور و فعالیت خیرین و سرمایه گذاران در بحث فرهنگی راه اندازی شود.

وی تاکید کرد: این تشکیلات می توانند با استفاده از جوانان با استعداد استان فارس و پتانسیل بالای مفاخر اقدام به ساخت و ساز و تولید آثار فاخر از بزرگان استان فارس و کشور کنند.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه هر سرمایه گذاری نیز که به فکر دریافت و کسب سود باشد نیز می تواند در این تشکل وارد شود، افزود: خیرین، ثروتمندان و افرادیکه برای کسب سود بیشتر فعالیت می کنند می توانند در یک چهار چوب تعریف شده وارد عرصه فعالیت های فرهنگی شوند.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: باید سرمایه گذاری را از عرصه های دلالی و پیله وری خارج و به سمت سرمایه گذاریهای فرهنگی هدایت کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اعتبارات دولتی نمی تواند نیازهای فرهنگی جامعه را به خوبی پوشش دهد، یادآور شد: پاسخگویی به نیازهای فرهنگی با اعتبارت دولتی محدود است و نباید انتظار داشته باشیم این اعتبارت محدود دولتی مباحث فرهنگی را پوشش دهد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: در این خصوص باید توجه داشت که جهت گیری اعتبارت اندک دولتی نیز به سمت فرهنگسازی و تولیدات آثار فاخر باشد.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه مردم نیز به عنوان یک سرمایه عظیم باید مد نظر قرار داده شوند، گفت: حضور و مشارکتهای مردم در مباحث فرهنگی لازم است زیرا سرمایه های مردمی دچار کاهش به واسطه گذر زمان نمی شوند بلکه رو به توسعه حرکت می کند.

وی تصریح کرد: در عرصه فعالیتهای فرهنگی باید کودکان نیز مد نظر قرار گیرند زیرا اثر گذاری و تربیت این آثار در کودکان فراوان خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ساخت این انیمیشن باید پله ای برای دستیابی به موفقیتهای بزرگتر باشد، گفت: هیچگاه توجه به وضعیت موجود نباید ما را مشغول کند در حالیکه قدرشناسی و سپاسگذاری مهم باعث رشد و توسعه خواهد شد.

امام جمعه شیراز ادامه داد: حکایات سعدی با بهترین زبان روز مسائل و مطالبات را به صورت غیر مستقیم به مخاطبین خود منتقل می کند و اثر گذاری مناسبی نیز دارد.

آیت الله ایمانی یادآور شد: در گذشته تاریخ کتابهای بوستان و گلستان سعدی کتب تربیتی محسوب می شد و آنان را در مکتب و محافل، حفظ و به آن عمل می کردند.