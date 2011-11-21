به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای شورای عالی فرهنگی، مدیران، اعضای هیئت مدیره مؤسسات و رؤسای ادارات آستان قدس رضوی اظهارکرد: شایسته‌ سالاری در مدیریت اسلامی یعنی همه مدیران در سطوح مختلف باید به این برنامه و سیاست توجه کنند، زیرا عدول از شایسته ‌سالاری، سازمان‌ های وابسته به نظام را ساقط می‌کند.

وی افزود: اگر مدعی هستیم در آستان قدس رضوی و در کل کشور و نظام که این آستان مقدس هم مجموعه ‌ای از نظام است، مدیریت اسلامی موفقی به طور نسبی ارائه شده است، باید با تعریف مدیریت اسلامی نیز آشنا باشیم.

وی بیان کرد: باید ببینیم مدیریت اسلامی چیست و مدیر و حاکم در اسلام و در نگاه اسلامی به وسیله چه کسی منصوب می‌شود، آیا هر فردی می‌تواند مدعی باشد من مسئولیت مدیریت این مجموعه را دارم و اگر چنین نیست، از چه مبدأ و مجموعه‌ای و از کدام دستگاهی این حکم حاکمیت و مدیریت اسلامی در سطح کلان صادر می‌شود.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم به حضرت داود(ع) می‌فرماید که ما تو را خلیفه، حاکم و نماینده خود در زمین انتخاب و نصب می‌کنیم و رفتار تو بین مردم باید به حق باشد، یعنی ملاک کلی در مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در همه زمینه‌ها و حوزه‌های مدیریتی باید مبتنی بر حق باشد و منظور از حق، ایمان، علم، تقوا و قدرت مدیریت برای اجرای برنامه‌ ها و سیاست‌های اصولی نظام است.

وی افزود: اما آنچه را که نباید به آن فکر بکنیم و وارد این حوزه بشویم، دوری از هواها و خواسته‌ های نفسانی است، باید بدانیم آنچه خود می‌ پسندیم و فقط خواسته شخصی ماست، نباید در مدیریت ملاک عمل باشد.

وی افزود: در اسلام نیز شخص پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در این مسئله با هیچ کس ملاحظه سیاسی نمی‌ کردند و آن کسی که از بیشترین فضائل اخلاقی و عملی و شایستگی‌ ها برخوردار بود را به عنوان مدیر انتخاب می‌ کردند.

آیت الله واعظ طبسی تصریح کرد: چنین مسئولیت بزرگی بر اساس قبیله‌ سالاری، خویشاوند سالاری، دوست‌ سالاری و فرزند سالاری نبود، بلکه شایستگی‌هایی نظیر ایمان، تعهد دینی، علم، تجربه در مدیریت، تقوا و پرهیزگاری، قدرت نظارت و تصمیم ‌گیری و نگاه به آینده و جامعه‌ نگر بودن عامل این انتخاب بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: کشورداری و اداره امور موقوفات در جهت منافع نظام و مصالح ملی کشور با شعار نمی‌ شود، بلکه نیازمند فکر، علم و دانش، تجربه، مشورت، ایمان، مسئولیت ‌پذیری، اعتماد به خود و خدا و تعلق خاطر به محیط کار است.

آیت الله طبسی افزود: شایسته‌ سالاری یعنی استفاده از نیروهای برجسته که فکر آنها می‌تواند یک سازمان را متحول بکند و هزاران فرصت شغلی ایجاد کنند و گره مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را باز کند، لذا مدیری که اهل علم و دانش و فکر و ایمان است هرگز مأیوس نمی ‌شود و دنبال یک کار آماده و بدون دردسر نیست.

وی با بیان این که مدیریت تعارف‌ بردار نیست، به نمونه تاریخی از شخصیت‌ های بزرگ صدر اسلام اشاره کرد و گفت: کمیل بن زیاد در یکی از شهرهای مرزی اسلام فرماندار بود، ولی او را به خاطر ضعف مدیریت عزل کردند، و او ناراحت نشد و واکنشی بسیار معمولی و عادی داشت.

نماینده ولی فقیه در خراسان گفت: اگر نگاه به مسئولیت، ابزاری برای خدمت به نظام، ملت و جامعه باشد، از نداشتن مسئولیت باید احساس راحتی کنیم که تکلیفی را از دوش ما برداشته‌ اند و البته اگر توانایی داشته باشیم، پذیرش مسئولیت، بزرگترین افتخار برای یک انسان در نظام اسلامی است.

وی با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین(ع) گفت: که اگر جامعه اسلامی انسان‌های شایسته و با فضیلت و برخوردار از برجستگی‌ های لازم را کنار گذاشت، به مسائل اصولی و پایدار بی‌اعتنا بود، به شعار اکتفا کرد و به حواشی و فروع پرداخت، باید دانست که در چنین شرایطی این تشکیلات مدیریتی سقوط خواهد کرد.

آیت الله واعظ طبسی به ضعف بعضی از مجموعه‌ های مدیریتی اشاره کرد و گفت: در مجموعه‌ ای که کل درآمد آن در سال به 50 میلیارد نمی‌ رسد، این همه نیروی انسانی متراکم، این همه تشریفات زائد و این همه بر و بیا برای چیست، این چه مدیریتی است، این نوع مدیریت را هر انسان صفر کیلومتری هم می‌ تواند داشته باشد.

وی افزود: آستان قدس رضوی متعلق به شخص نیست، بلکه یک مجموعه مالی، فرهنگی و سیاسی است که باید از این مجموعه به نفع نظام و مصالح جامعه اسلامی استفاده بشود، اگر بنده نتوانم از عهده این مسئولیت برآیم، باید کنار بروم، به خدای بزرگ سوگند اگر الان بدانم که قدرت و توان مدیریت امروز من با 30 سال قبل فرق کرده و از عهده بر نمی‌آیم‌، اگر استعفا نکنم، باید بپذیرم که مبانی دینی من ضعیف است.

وی با اشاره به مضمون حدیثی از رسول اکرم(ص) که اگر من فردی را انتخاب کنم که بهتر از او دارم، این عمل خیانت به اسلام و مسلمین است، گفت: این را باید به‌ عنوان یک وظیفه اداری و اسلامی تلقی کنیم.

وی با بیان این که ثبات مدیریتی از خصوصیات مهم مدیریت اسلامی است، گفت: ثبات مدیریت به معنای ارث بردن نیست، بلکه نوع انتخاب ماست که باید آنچنان حساب شده باشد که حداقل 10 سال از توانایی یک مدیر بتوان بهره‌ مند شد و از این دست مدیران کم نداریم.

وی با اشاره به نامگذاری هر سال از سوی مقام معظم رهبری، گفت: رهبر حکیم و با تدبیر ما، راه را برای ما و برای خیزش و شتاب در جهت رسیدن به اهداف باز می‌کنند، اما متأسفانه کوتاهی می‌کنیم و این نامگذاری‌ ها جدی گرفته نمی‌شود و فرصتها را از دست می‌دهیم.

آیت الله واعظ طبسی افزود: امروز ما خیلی جلو رفته‌ ایم و خیلی پیشرفت کردیم و نظام قدمهای بلندی هم در مسائل اقتصادی هم در مسائل سیاسی و هم در مسائل دفاعی و فرهنگی برداشته است، اما اگر ما در چارچوب سیاستهای اصولی نظام و آنچه که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید فرمودند دقیقاً جلو می‌رفتیم، الان وضع ما چیز دیگری بود.

وی با تأکید بر این مطلب که قدر نظام را باید دانست گفت: فرصت‌ها تمام خواهد شد و آنچه که پایدار و باقی است ایمان، اعتقاد، صداقت، شهامت، عزت‌نفس، کرامت انسانی، هویت ایمانی و اعتقادی و کارهای ماندگاری است که برای این ملت و برای اسلام مظلوم انجام دادید و انجام می‌ دهید.