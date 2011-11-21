آمادگی تامین اجتماعی برای اجرای قانون جدید مشاغل سخت و زیان آور

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حافظی روز دوشنبه در حاشیه مراسم تکریم از بازنشستگان در جمع خبرنگاران به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون یک سال سابقه کار برابر با یکسال و نیم سال محاسبه می شود و نیازی به توالی سال ندارد.



وی تاکید کرد: به محض ابلاغ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور از سوی شورای نگهبان، آمادگی اجرای این قانون در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تخلفات شستا را باید ثابت کنند، به خبرنگار مهر گفت: چنانچه تخلفاتی در شستا صورت گرفته بود مثل آن سه هزار میلیارد تومان، 48 ساعت بعد یک نفر مانند دادستان کشور مامور رسیدگی به این موضوع می‌ شد و 20 نفر نیز بازداشت می شدند.

حافظی افزود: هیچ مدیری نیست که بگوید سازمان من نقص ندارد و اتفاقی که افتاده این است که پرونده های حقوقی شستا به تیم تحقیق و تفحص اعلام شده و آنها نیز این موارد را مد نظر قرار داده اند.

به گفته وی، گزارش تحقیق و تفحص زمانی باید منتشر شود که در هیئت رئیسه مطرح شده باشد و چنانچه این را عنوان می کنند باید ثابت شود.

حافظی در مورد هزار سکه پاداش داده شده نیز گفت: یکی از پرونده‌های شستا مربوط به 11سال قبل است که به 400 نفر از مسئولان کارخانه سیمان سکه طلا داده شده است.