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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

تا پایان امسال /

500 واحد منزل مسکونی مددجویان کمیته امداد گیلان به بهره برداری می رسد

500 واحد منزل مسکونی مددجویان کمیته امداد گیلان به بهره برداری می رسد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد گیلان از بهره برداری 500 واحد مسکونی مددجویان زیر پوشش این نهاد تا پایان سال خبر داد.

عباس فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  از سال گذشته تاکنون برای سه هزارو 600 خانوار متقاضی مسکن مددجویی روستایی در گیلان پرونده تشکیل شده است، افزود: امسال عملیات اجرایی دو هزار و 500 واحد مسکونی  آغاز شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه از این تعداد هزارو 300 واحد به بهره برداری رسیده است، پیش بینی کرد: تا پایان امسال 500 واحد مسکونی دیگر نیز آماده بهره برداری شود.

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد گیلان با بیان اینکه 150 واحد مسکونی روستایی با اعتبار بیش از 15 میلیارد و 630 میلیون ریال در هفته ولایت به مددجویان واگذار شد، افزود: در صورت تخصیص سهمیه اعتبارات  تسهیلات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی سال جاری عملیات ساخت باقیمانده هزار و 100 واحد مسکونی دیگرنیز تا پایان امسال  اجرایی  می شود.
کد مطلب 1465560

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