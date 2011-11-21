500 واحد منزل مسکونی مددجویان کمیته امداد گیلان به بهره برداری می رسد

عباس فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون برای سه هزارو 600 خانوار متقاضی مسکن مددجویی روستایی در گیلان پرونده تشکیل شده است، افزود: امسال عملیات اجرایی دو هزار و 500 واحد مسکونی آغاز شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه از این تعداد هزارو 300 واحد به بهره برداری رسیده است، پیش بینی کرد: تا پایان امسال 500 واحد مسکونی دیگر نیز آماده بهره برداری شود.

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد گیلان با بیان اینکه 150 واحد مسکونی روستایی با اعتبار بیش از 15 میلیارد و 630 میلیون ریال در هفته ولایت به مددجویان واگذار شد، افزود: در صورت تخصیص سهمیه اعتبارات تسهیلات طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی سال جاری عملیات ساخت باقیمانده هزار و 100 واحد مسکونی دیگرنیز تا پایان امسال اجرایی می شود.