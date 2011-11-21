عرضه سیم کارتهای مختص اینترنت/ توزیع فرم های ثبت نام در کرج

به گزارش خبرنگار مهر ، حمید فرنگ امروز دوشنبه در مراسم رونمایی از نام و نشان سیم کارتهای اپراتور سوم که با نام تجاری "رایتل " و با شعار "زندگی در دستان شما" قرار است به بازار عرضه شود، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ثبت نام سیم کارتهای نسل سوم از نیمه دوم آذرماه آغاز خواهد شد و به مرور زمان این سیم کارتها به متقاضیان واگذار می شود.

وی با تاکید بر اینکه شبکه اپراتور سوم موبایل در کرج آمادگی ارائه سیم کارت دارد و مقدمات آن انجام شده است، تصریح کرد: نحوه دریافت و ثبت نام این سیم کارتها به زودی از سوی روابط عمومی شرکت تامین تله کام اعلام می شود.

فرنگ با تاکید بر اینکه در فاز اول سیم کارتهای اعتباری، دائمی و دیتا – مختص اینترنت- قابل ارائه به متقاضیان خواهد بود، گفت: هم اکنون تعداد محدودی سیم کارت در کرج توزیع شده و این شبکه راه اندازی فنی شده اما دلیل عدم واگذاری سیم کارت آن مربوط به آمادگی شبکه فروش و خدمات پس از فروش آن است.

مدیرعامل اپراتور سوم با تاکید بر اینکه مجوز ارائه سرویس های نسل سوم از جمله تلفن تصویری و اینترنت بر روی سیم کارتهای رایتل داده شده است، اضافه کرد: در تهران نیز شبکه آماده است و در حال رفع محدودیت های شهری هستیم و زمانی که به سطح مطلوبی از کیفیت برسیم این سرویس را در تهران ارائه خواهیم کرد.

وی از خبرنگاران خواست که به دور از شایعات، هیجان، غوغا سالاری و این نوع مسائل برای راه اندازی این شبکه صبر پیشه کنند و اجازه دهند اپراتور سوم روال معقول خود را طی کند.

مدیرعامل تامین تله کام از ارائه آمار در مورد تعداد آنتن های Bts نصب شده این شبکه در تهران و کرج خودداری کرد و گفت: تعداد BTS و نحوه طراحی شبکه بحثی فنی است که هیچ کمکی به دوستان نمی کند.

فرنگ با بیان اینکه در کرج به صورت نامحدود سیم کارت رایتل خواهیم داد و در این راستا آمادگی عرضه نامحدود داریم، گفـت: فرم های ثبت نام و شبکه توزیع آماده شده و به مرور سیم کارتها در کرج توزیع خواهند شد.

وی با بیان اینکه یک اپراتور به طور قطع نمی تواند در یک روز کل کشور را پوشش دهد، افزود: ظرفیت به گونه ای است که در ابتدای کار تمامی سرویس های پایه نسل سوم بر روی این سیم کارتها ارائه خواهد داد.

مدیرعامل تامین تله کام در مورد محدودیت قانونی ارائه اینترنت با سرعت بیش از 128 کیلوبیت در ثانیه در کشور، در مورد چگونگی عرضه اینترنت پرسرعت روی موبایل نسل سوم نیز گفت: هر طور که مابقی سرویس دهنده های باند پهن سرویس ارائه دادند ما هم همانطور نسبت به سرویس دهی اقدام می کنیم.

وی تعرفه دقیقه 85 تومان را برای استفاده از سیم کارتهای "رایتل"، سقف مکالمات عنوان کرد و گفت: طرح های تشویقی برای این موضوع درنظر گرفته شده که به طور قطع این تعرفه را بسیار کاهش خواهد داد.