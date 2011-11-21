نام بسیج یادآور خاطره عزیزترین نهاد و بزرگترین مردان تاریخ است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار تهران در پیام خود، به مناسبت هفته بسیج هدف استکبارجهانی را خاموش کردن شعله های انقلاب دانست و گفت: امروز هدف استکبار جهانی از کارشکنی و دامن زدن به تفرقه های داخلی و جنگ نرم، خاموش کردن شعله های انقلابی است که با خون هزاران بسیجی روشن مانده است.

سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطره پرشکوه مجاهدانی است که در دوران هشت ساله دفاع مقدس، زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری همراه با نجابت و فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت را ترسیم کرده اند؛ خاطره جوانمردان پاکدامن و غیوری که شیران روز و زاهدان شب بودند و صحنه نبرد با شیطان زر و زور را با عرصه جهاد با نفس اماره به هم آمیختند و جبهه جنگ را محراب عبادت ساختند.

بسیجیان انسانهای بزرگ و کم ادعایی که کمر به دفاع از ارزشهای الهی بستند

وی در ادامه این پیام آورده است: جوانانی که از لذات و هوسهای جوانی برای خدا گذشتند و مردانی که محبت زن و فرزند و یار و دیار را در قربانگاه عشق الهی فدا کردند؛ خاطره انسانهای بزرگ و کم ادعایی که کمر به دفاع از ارزشهای الهی بستند و از هیبت دروغین قدرتهایی که برای حفظ فرهنگ و ارزشهای جاهلی غرب به مصاف ارزشهای الهی آمده بودند، نهراسیدند.

معاون استاندار تهران افزوده است: نام بسیج یادآور خاطره عزیزترین نهاد و بزرگترین مردان تاریخ ماست، نهادی که به تعبیر امام راحل تشکیل آن "یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود."و "شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد"؛ بسیج، مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان رشادت و شهادت سرداده اند؛ بسیج میقات پا برهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند؛ بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان، از اولین تا آخرین امضا کردند.

هدف استکبار جهانی از کارشکنی و دامن زدن به تفرقه های داخلی و جنگ نرم، خاموش کردن شعله های انقلاب است

وی ادامه داده است: امروز هدف استکبار جهانی از کارشکنی و دامن زدن به تفرقه های داخلی و جنگ نرم، خاموش کردن شعله های انقلابی است که با خون هزاران بسیجی روشن مانده است. اما خیالات باطل آنان در سایه ی وحدت امت حزب الله و سرفرازان میدان های جهاد و ایثار تحقق نیافتنی است.

نایبی افزوده است: در این برهه حساس، اصل ولایت پذیری و ولایتمداری، تنها راه حفظ و شکوفایی اهداف والای نظام اسلامی و خنثی سازی فتنه‌های کور دشمنان است.

وی تأکید کرد: امید است بسیجیان همیشه بیدار، وفق به بیان زیبای مقام معظم رهبری، امام خامنه ای(مدظله العالی) که فرموده اند "تا هنگامی که بسیج است، هیچ تهدیدی متوجه نظام اسلامی نخواهد شد و این موضوع یک رکن اساسی است" همچنان پرتوان حاضر بوده و زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریت شوند.