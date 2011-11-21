مشارکت عمومی در تأمین امنیت جامعه باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری قبل از ظهر دوشنبه در جشنواره شهروند برگزیده که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، بر گسترش و توسعه مشارکت عمومی در راستای تأمین امنیت جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: تأمین امنیت جامعه بر عهده همه افراد است و تأمین امنیت در گرو مشارکت آحاد جامعه است.
وی ابراز داشت: همه مردم مسئول تأمین امنیت جامعه هستند و این امر فقط مختص نیروی انتظامی نیست.
نماینده مجلس خبرگان با اشاره به فرمایش امام رضا(ع) مبنی بر اینکه اساس زندگی این است که مردم از دست و زبان فرد در آرامش باشند، اضافه کرد: علاوه بر رعایت این موضوع، باید انسان غمخوار دیگران نیز باشد.
شهروند نمونه به هم نوع و اطرافیان خود توجه دارد
آیت الله حسنی بوشهری با بیان اینکه یک شهروندی نمونه است که به اطراف و هم نوع خود توجه داشته باشد، افزود: نگاه یک شهروند نمونه به اطراف خود با حساب و کتاب است و هیچ زمان نسبت به اطراف خود بی تفاوت نیست.
وی ادامه داد: صدقه دادن بدین معنی نیست که فقط پول بر صندوق صدقات انداخته شود بلکه خود نگهداری و خود کنترلی نیز نوعی صدقه دادن است.
عضو جامعه مدرسین حوزه تاکید کرد: افرادی که نمیتوانند به جامعه آرامش دهند حداقل نظم و آرامش جامعه را بر هم نزنند.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره شهروند برگزیده و تقدیر از این ابتکار، اظهار داشت: میتوان در رابطه با سوژه شهروند برگزیده یک کتاب جامع و کامل را جمع آوری کرد.
آیت الله حسینی بوشهری در پایان ابراز داشت: امیدورام این جشنواره سرآغاز تبدیل شدن جامعه به یک جامعه نمونه باشد.
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورای عالی حوزه علمیه قم بر گسترش و توسعه مشارکت و همکاری عمومی در راستای تأمین امنیت جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری قبل از ظهر دوشنبه در جشنواره شهروند برگزیده که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، بر گسترش و توسعه مشارکت عمومی در راستای تأمین امنیت جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: تأمین امنیت جامعه بر عهده همه افراد است و تأمین امنیت در گرو مشارکت آحاد جامعه است.
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