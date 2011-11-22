شب شعر "با کاروان عاشورا" در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، شب شعر آیینی دانشجویی "با کاروان عاشورا" با حضور شاعران کشوری میلاد عرفان پور و محمد مهدی سیار و جمعی از شاعران یزدی، دانشجویان و علاقمندان به شعر در سالن منتظر قائم دانشگاه یزد برگزار می شود.

در این محفل ادبی، شاعران تازه ترین سروده های خود را در وصف سیره و زندگانی امام حسین (ع)، فلسفه قیام عاشورا و مصائب اهل بیت (ع) قرائت خواهند کرد.

این شب شعر با همکاری حوزه هنری استان یزد، دانشکده ادبیات دانشگاه یزد و هیئت فاطمیون، چهارشنبه دوم آذرماه سال جاری در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

برگزاری چهارمین دوره مسابقه سراسری نور الهدی در استان یزد

به همت دار القرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد چهارمین دوره مسابقه سراسری نور الهدی با شرکت 441 نفر در استان یزد برگزار شد.

مسئول دار القران الکریم اداره تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: آزمون مسابقه تفسیری نور الهدی همه ساله با هدف ترویج و گسترش فرهنگ و معارف ناب قرآن کریم به صورت سراسری در کشور برگزار می شود.

حجت الاسلام علیمحمد رضایی افزود: آزمون چهارمین دوره از مسابقه تفسیر نور الهدی در استان یزد با شرکت 441 نفر در دو رشته یک جزء (جزء 12 ) و سه جزء ( اجزاء 12 و 13 و 14 ) برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی عفاف و حجاب در استان یزد

با همکاری دفتر آموزش و پژوهش استانداری یزد دوره آموزشی عفاف و حجاب ویژه کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد برگزار شد.

در راستای پرداختن به موضوع عفاف و حجاب در صدر برنامه های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان، دوره آموزشی عفاف و حجاب ویژه کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد برگزار شد.

ترکمانی در این دوره آموزشی در رابطه با راه های جذب جوانان و امنیت اخلاقی در حریم خانواده ها مطالبی را بیان کرد.

اعزام 40 مبلغ به مناطق مختلف شهرستان بهاباد در ماه محرم

در دهه اول ماه محرم الحرام امسال 40 مبلغ به مناطق مختلف شهرستان بهاباد اعزام می شوند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی بهاباد گفت: مجالس عزاداری در شهرستان بهاباد روحانی محور بوده و هر ساله حتی روستاهای کوچک هم درخواست مبلغ دارند که از سوی این اداره این مبلغین اعزام می شوند.

با هماهنگی های انجام شده این مبلغین از مراکز طرح هجرت، دفتر تبلیغات اسلامی و اوقاف اعزام می شوند و جمعی هم از روحانیون بومی هستند.

روحانیون در این دهه ضمن بیان فلسفه قیام امام حسین (ع) و بیان درسها و عبرتهای عاشورا نقش به سزایی در خنثی کردن تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن دارند.