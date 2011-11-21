کانون حامیان اهداء عضو در مرکز تهران تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود منیعی با بیان این که کانون و همایش اهداء عضو با همکاری و هماهنگی بیمارستان مسیح دانشوری ، اداره سلامت و شهریاران جوان منطقه برگزار می شود گفت: اعضاء اولیه این کانون شهردار ، قائم مقام ،معاونین و اعضاء شورای معاونین هستند که کارت های اهداء عضو خود را دریافت کرده اند ضمن اینکه 200 نفر از پرسنل منطقه نیز با تکمیل فرم های مربوطه به عضویت کانون فوق درآمده اند.

وی هدف از راه اندازی کانون یاد شده را ، اشاعه فرهنگ اهداء عضو جهت بیماران نیازمند در سطح شهر تهران و کشور عنوان کرد و اذعان داشت:این کانون برای اولین بار در سطح مناطق 22 گانه شهرتهران در منطقه 7 در حال تشکیل شدن است ، ضمن اینکه همایشی نیز با عنوان اهداء عضو در آذرماه سال جاری برگزار خواهیم کرد.





