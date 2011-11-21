به گزارش خبرگزاری مهر، نیاز نیکو رزم درباره نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان در کیش گفت: ساخت و ساز در جزیره کیش از رونق بسیار بالایی برخوردار شده است و در حال حاضر طرح های عمرانی و ساخت و سازها در استانهای جنوبی ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای منطقه گسترش یافته و همزمان با برپایی نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان، جزیره کیش میزبان هیات‌های تجاری مختلفی از این کشورها خواهد بود.

مدیر اجرایی نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان کیش افزود: همزمان با برپایی این نمایشگاه امکانات خدماتی، تجاری و رفاهی متنوعی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده و برنامه‌ریزی‌های گسترده ای در راستای جذب ترافیک بازدیدکنندگان در قالب تورهای تجاری داخلی و خارجی قبل و حین برپایی نمایشگاه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان برای اولین بار در کشور برپا خواهد شد، افزود: این نمایشگاه که از اسفندماه سال جاری دایر و تا بهمن ماه سال آینده ادامه خواهد یافت، زمینه های بازاریابی برای محصولات صنعت ساختمان ایران در کشورهای منطقه از جمله حوزه خلیج فارس را نیز فراهم خواهد کرد.

مدیر اجرایی نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان افزود: در مرحله نخست شناسایی شرکت ها بالغ بر 300 برند معتبر صنعت ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفتند و با در نظر گرفتن مشارکت حداقل سه برند معتبر در هر شاخه لیست نهایی شرکت های حاضر در نمایشگاه اعلام خواهد شد.