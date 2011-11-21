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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

الزهار:

دولت آینده فلسطین نباید زیر بار شروط غربی ها برود

دولت آینده فلسطین نباید زیر بار شروط غربی ها برود

یکی از اعضای برجسته جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)،در آستانه دیدار رهبران مشعل و ابومازن تاکید کرد دولت توافق ملی آینده نباید رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه الیوم السابع، "محمود الزهار" گفت : دولت آینده فلسطین نباید رژیم اسرائیل و شروط کمیته چهارجانبه را به رسمیت بشناسد.

وی افزود: از جمله شروطی که کسی نباید زیر بار آن برود، تشکیل کشور یهودی در 78درصد از اراضی فلسطین و بی اعتنایی به حق بازگشت آوارگان است.

الزهار ضمن تکذیب نامزدی "احمد یوسف" از غزه برای نخست وزیر دولت توافق ملی گفت : رئیس تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین و برخی وزارتخانه ها در رام الله هستند و تعادل باید رعایت شود.

شایان ذکر است که قرار است خالد مشعل و ابومازن رهبران حماس و فتح، 25 نوامبر جاری در قاهره با یکدیگر دیدار و مشکلات موجود را حل و فصل کنند.

کد مطلب 1465574

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