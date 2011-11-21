دولت آینده فلسطین نباید زیر بار شروط غربی ها برود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمود الزهار" گفت : دولت آینده فلسطین نباید رژیم اسرائیل و شروط کمیته چهارجانبه را به رسمیت بشناسد.

وی افزود: از جمله شروطی که کسی نباید زیر بار آن برود، تشکیل کشور یهودی در 78درصد از اراضی فلسطین و بی اعتنایی به حق بازگشت آوارگان است.

الزهار ضمن تکذیب نامزدی "احمد یوسف" از غزه برای نخست وزیر دولت توافق ملی گفت : رئیس تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین و برخی وزارتخانه ها در رام الله هستند و تعادل باید رعایت شود.

شایان ذکر است که قرار است خالد مشعل و ابومازن رهبران حماس و فتح، 25 نوامبر جاری در قاهره با یکدیگر دیدار و مشکلات موجود را حل و فصل کنند.