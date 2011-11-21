به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده از ثبت نام 70 درصد کارمندان در سامانه کارکنان نظام ادارى کشور خبر داد و گفت: این سامانه در حال طی مراحل تکمیل است به نحوی که پس از تکمیل اطلاعات به تدریج سیستم دستی برچیده و این سیستم جایگزین آن می شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اظهارداشت: امیدواریم بتوانیم با پیگیری و همت دستگاه ها این طرح را هر چه زودتر اجرایی کنیم.

فروزنده با اشاره به ویژگی های این طرح بیان داشت: در این طرح علاوه بر اینکه اطلاعات و آمار به صورت دقیق جمع آوری می شود خود کارمند و کاربر هم آخرین تغییرات را می تواند اعمال کند. از این طریق می توان هزینه ها را رصد و تحلیل کرد و همچنین بانک اطلاعات مدیران را ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه مانند سال گذشته طرح انتقال از تهران در یک شرایط فوری انجام نمی شود، گفت: برنامه ما در شرایط فعلی بیشتر به سمت تغییر ساختارها و اصلاح آنها است و تلاش می کنیم در قالب طرح جامع تهران این مسئله را دنبال کنیم. زمانی که به یک جمع بندی رسیده و وظایف هر دستگاهی در این زمینه مشخص شد، نتایج آن اعلام می شود.