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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

فرزنده اعلام کرد:

ثبت‎نام 70 درصد کارمندان در سامانه نظام اداری/ انتقال از تهران طبق روال

ثبت‎نام 70 درصد کارمندان در سامانه نظام اداری/ انتقال از تهران طبق روال

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از ثبت نام 70 درصدی کارمندان در سامانه نظام اداری کارکنان خبر داد و گفت: طرح انتقال از تهران نیز طبق روال عادی دنبال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده از ثبت نام 70 درصد کارمندان در سامانه کارکنان نظام ادارى کشور خبر داد و گفت: این سامانه در حال طی مراحل تکمیل است به نحوی که پس از تکمیل اطلاعات به تدریج سیستم دستی برچیده و این سیستم جایگزین آن می شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اظهارداشت: امیدواریم بتوانیم با پیگیری و همت دستگاه ها این طرح را هر چه زودتر اجرایی کنیم.

فروزنده با اشاره به ویژگی های این طرح بیان داشت: در این طرح علاوه بر اینکه اطلاعات و آمار به صورت دقیق جمع آوری می شود خود کارمند و کاربر هم آخرین تغییرات را می تواند اعمال کند. از این طریق می توان هزینه ها را رصد و تحلیل کرد و همچنین بانک اطلاعات مدیران را ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه مانند سال گذشته طرح انتقال از تهران در یک شرایط فوری انجام نمی شود، گفت: برنامه ما در شرایط فعلی بیشتر به سمت تغییر ساختارها و اصلاح آنها است و تلاش می کنیم در قالب طرح جامع تهران این مسئله را دنبال کنیم. زمانی که به یک جمع بندی رسیده و وظایف هر دستگاهی در این زمینه مشخص شد، نتایج آن اعلام می شود.

کد مطلب 1465576

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