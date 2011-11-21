عرصه فرهنگ نیازمند حضور بسیجیان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر گستردگی و حساسیت حوزه فرهنگ افزود: عرصه فرهنگ و هنر برای توفیق در جنگ نرم علیه دشمنان نیاز به حضور حداکثری اقشار مختلف با روحیه بسیجی دارد.

وی افزود: هم اکنون بسیج در کشور ایران به یک ارزش والا و الگوی موفق تبدیل شده و در هر میدان و عرصه ای که بسیج ورود کرده توانسته به موفقیتهای چشمگیری دست یابد و این وضعیت به خوبی در اجرای پروژه های سخت و بزرگ سازندگی قابل مشاهده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عنوان کرد: هم اکنون چیزی که کشور را از تهدیدهای دشمنان مصون نگاه داشته، بسیج است و از این ظرفیت و توانایی باید بیش از پیش در حوزه فرهنگ استفاده کرد.

مریدی زاده اضافه کرد: دیدار از خانواده معظم شهدا، رزمندگان و ایثارگران، اجرای برنامه های مختلف فرهنگی هنری از جمله، شب شعر، شب خاطره، برگزاری مسابقات هنری، برپایی نمایشگاه های متعدد، حمایت از پدید آورندگان آثار مکتوب دفاع مقدس، اجرای نمایش با موضوع بسیج و تسهیلات فرهنگی برای خانواده های بسیجی جهت استفاده از برنامه های فرهنگی هنری از مهمترین برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در هفته بسیج است.

وی گفت: تولید آثار هنری فاخر توسط هنرمندان با موضوع بسیج و ارزشهای دفاع مقدس در اولویت قرار گرفته و با توجه به حضور بسیج هنرمندان طی چند سال اخیر باعث شده تفکر و منش بسیجی به سرعت در مراکز و اماکن فرهنگی هنری گسترش یابد.