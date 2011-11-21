تفکر بسیجی در تمام امور کشور رواج یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ثمره هاشمی ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی با تاکید بر ترویج تفکر بسیجی در تمامی امور کشور اظهارداشت: تمام موفقیت های نظام جمهوری اسلامی در سایه تفکر بسیجی بدست آمده و همه ما موظف هستیم این روحیه و تفکر را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: امروز دشمنی اسکتبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار با انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران در اوج خود رسیده و از همه طرف ما را زیر فشار قرار داده و به هر روش پست و خبیث نظام ما را تهدید می کند.

ثمره هاشمی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی نمی تواند نظام مبتنی بر پایه دین ، ایمان و ارزش ها اسلامی را تحمل کنند افزود: دشمنان نمی خواهند ایران اسلامی الگویی برای جهان اسلامی باشد و با هر ترفندی تلاش می کنند تا نظامی مشابه جمهوری اسلامی در کشورهای اسلامی به قدرت نرسد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه ملتهای جهان بیدار شده و می خواهند سرنوشت سرزمینهای خود را به دست خود تعیین کنند بیان داشت: امیدواریم در تمامی جهان کشورها بیدار شوند تا ظلم و زیاده خواهی ها در جهان پایان یابد و جهان برای ظهور منجی عالم بشریت آماده شود.

ثمره هاشمی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی گفت: باید فکر کنیم تا در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری بکار گیریم و از تمامی ظرفیت ها استفاده کنیم تا امسال ما نسبت به سال گذشته فرقی در انجام کارهایمان داشته باشد .

وی افزود: هر سالی را که مقام معظم رهبری نامگذاری می کنند، برای ما مسئولان یک پیام دارد و یک چراغ راه است اگر ما مسئولان بتوانیم شعارهایی که رهبر معظم انقلاب می دهند عمل کنیم ایران در جهان به یک کشور پیشرفته و قدرتمند تبدیل می شود.

بسیج کارهای ناممکن را در کشور ممکن کرده است



معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز دیگر سخنران این همایش با بیان اینکه بسیج با پشتکار، ابتکار و خلاقیت های مثال زدنی اش، کارهای ناممکن را در کشور به ممکن تبدیل کرده است گفت: بسیج در صحنه جنگ نقش موثری داشته و بسیجیان مردان بی ادعایی بودند که کارهای ناممکن را به ممکن تبدیل کردند و این رشادت ها را هیچکس فراموش نمی کند.

جواد محمودی ادامه داد: ما مسئولان باید از تفکر بسیجی در همه حال برای کارهایی که می خواهیم انجام دهیم بهره بگیریم و آن را به خاطر رضای خدا انجام دهیم و اگر این کار صورت گیرد موفق خواهیم شد.

وی اضافه کرد: حضور مردم را نمی توان در صحنه ها نادیده گرفت اگر بخواهیم در کارهایمان موفق شویم باید مردم را در کارها مشارکت دهیم و هیچ کاری بدون مردم موفق نخواهد شد.

مدیرعامل سابق آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه این استان از نظر تعداد روستا در مقایسه با سایر استان های کشور روستاهای زیادی دارد گفت: با این وجود همکاران این شرکت توانستند 16 درصد به طور متوسط از میانگین روستاهای کشور جلوتر باشد.

اسماعیل علیزاده با بیان اینکه برای 599 روستا موافقتنامه مبادله شده است اظهارداشت: برای تحقق این طرح مسئولان کشوری باید اعتبارات ملی به این استان اختصاص دهند.

وی افزود: 25 روستا از روستاهای غیر برخوردار از آب آشامیدنی در سال 90 موافقتنامه مبادله شده و در حال اجرا هستند.

در خاتمه این مراسم رسول اکبری به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی معرفی و از خدمات اسماعیل علیزاده قدردانی شد.