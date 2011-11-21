همایش ثناگویان در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش حجت الاسلام شکرالله دانش معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی فارس گفت: مداحی یعنی سخن گویی اهل بیت (ع) در قالب زیبا، تبلیغ دین در قالب زبان هنر و این معرفی زیبا در قالب شعر و بیان آن هم از زبان شیرین مداح کار بسیار موثری است.

وی افزود: کسی که خود را به عنوان سخنگوی اهل بیت(ع) معرفی می کند باید توجه داشته باشد که یک سنخیتی با اهل بیت(ع) داشته باشد. کسانی که نوحه خوان هستند اگر این نوحه با صفای دل و معنویت همراه نکنند تاثیرگذار نمی شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: مداح باید علم همراه با مطالعه داشته باشد هماهنگونه که پزشک علم دارد مریض را مداوا می کند مداح نیز باید علم داشته باشد و اگر مداح مطالعه نداشته باشد و تاریخ اهل بیت(ع) را نداند اطلاعات غلط در اختیار مردم می گذارد و مردم را به اشتباه می اندازد.