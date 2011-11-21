هفته بسیج در شهرری با برنامه های ناحیه مقاومت عبدالعظیم(ع) همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سالم با گرامیداشت یاد وخاطره امام راحل و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در تشریح برنامه های هفته بسیج این شهرستان صبح امروز در یک نشست خبری افزود: برنامه‌ های هفته بسیج از روز گذشته با تجدید میثاق رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از فرماندهان و بسیجیان سلحشور در مرقد مطهر امام خمینی(ره) به طور رسمی آغاز شد.

وی به عناوین روزهای هفته بسیج اشاره کرد و گفت: بر اساس عناوین روزشمار هفته بسیج دوشنبه 30 آبانماه سال جاری روز بسیج، اخلاق و معنویت، سه شنبه اول آذرماه به عنوان بسیج، سازندگی و خدمت رسانی، چهارشنبه دوم آذ ماه روز بسیج، خودباوری و جهاد علمی نامگذاری شده است.

این مسئول ادامه داد: پنج شنبه سوم آذر ماه روز بسیج، ایثار و شهادت، جمعه چهارم آذرماه روز بسیج، جهان اسلام و انتظار، شنبه پنجم آذرماه سال جاری بسیج، جوانان و اقتدار، و آخرین روز هفته بسیج که مصادف با ششم آذرماه سال جاری است، با عنوان بسیج، امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است.

وی عنوان کرد: برنامه ‌ریزیهای هفته بسیج همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز شد و برنامه‌های مختلفی در این بخش دیده شد و بعد از دریافت روزشمار هفته بسیج برنامه‌ها در این راستا سازماندهی شد.

سالم افزود: رویکرد ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم(ع) تلاقی برنامه‌های با این نامگذاریهاست و بر اساس برنامه ‌ریزی صورت گرفته و روز گذشته بسیجیان با نثار تاج گل به مقام شامخ بنیانگذار ادای احترام کردند.

برگزاری جشنواره قرآن و عترت در سطح پایگاهها و حوزه‌های مقاومت

وی بیان داشت: در نخستین روز هفته بسیج که با عنوان بسیج، اخلاق و معنویت نامگذاری شده است، جشنواره قرآن و عترت در سطح پایگاهها و حوزه‌های مقاومت برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم(ع) شهرری اضافه کرد: برگزاری نمایشگاههای کتاب و عکس از دیگر برنامه‌های این هفته است که در طول این مدت، چندین نمایشگاه در سطح شهرستان در اقشار مختلف بسیج از جمله بسیج دانشجویی، دانش آموزی، اصناف و ... برپا می شود و عمده این نمایشگاهها در مساجد برگزار خوهد شد و همچنین در روز جمعه نیز این نمایشگاهها به صورت سیار در میعادگاه‌های نماز جمعه برپا می ‌شود.

همایشهای متعدد هفته بسیج در شهرری برپا می شود

وی یادآور شد: همایش سیاسی در فرهنگسرای ولا، همایش تحکیم خانواده و بصیرت و بیداری اسلامی از جمله همایشهایی است که در طول این هفته شهرری با عنوان برنامه های فرهنگی‌ سیاسی و ورزشی بسیج برگزار خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: جلسات اخلاق در سطح کلیه پایگاهها و حوزه‌های مقاومت با حضور بسیجیان و به همت واحد آموزش و تربیت برگزار می شود.

گروههای مختلف بسیج سازندگی تجلیل می شوند

وی بیان کرد: همزمان با روز سه شنبه اول آذرماه که با عنوان بسیج، سازندگی و خدمت رسانی نامگذاری شده است، برنامه‌هایی همچون تجلیل از گروههای مختلف بسیج سازندگی که در طول تابستان با مشارکت بسیج دانش‌آموزی اقدام به اجرای طرح شاداب سازی مدارس کرده‌اند تجلیل خواهد شد.

سالم افزود: از دیگر برنامه های هفته بسیج می توان به ویزیت رایگان شهروندان، برگزاری یادواره "شهیده نسرین افضل"، تهیه سبد کالا و جهیزیه برای خانواده‌های بسیجی و غیربسیجی، نشستهای بصیرت ازایی و ... اشاره کرد.