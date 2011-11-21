پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس چهار روزه که با شعار " فرماندهی و کنترل، راهبرد توسعه پایدار ملی " و با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه در حوزه های فرماندهی و کنترل، کامپیوتر، ارتباطات و اطلاعات برگزار می شود، قصد دارد در راستای رفع تنگاهای اجرایی در گسترش زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی و خدماتی کشور از طریق مدیریت یکپارچه و تنظیم مقررات به بحث و تبادل نظر بپردازد.

هر چند که حیطه فرماندهی و کنترل سابقه نظامی دارد اما طی سالهای اخیر مباحث هوشمندی به حوزه فرماندهی، کنترل و مخابرات راه یافته و امروزه از نتایج و دستاوردهای آن به منظور مقابله با سوانح طبیعی و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استفاده های فراوانی می شود.

در این کنفرانس 17 نهاد دست اندکار این حوزه از قبیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی، حوزه های دفاعی کشوراعم از نیروهای دریایی، هوایی و زمینی، دانشگاه های مختلف کشور، اورژانس، مدیریت بحران و سازمان حفاظت محیط زیست حضور دارند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار ملی، کاربرد ICT در سامانه های فرماندهی و کنترل ( C4I ) و امنیت فضای تبادل اطلاعات در مقابله با تهدیدهای نوظهور در شبکه های فرماندهی و کنترل از عمده مباحث این کنفرانس چهار روزه هستند.

توسعه علوم و فناوری های نوین در ارتقای بومی سامانه های فرماندهی و کنترل و فرماندهی و کنترل در مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و امور نظامی به عنوان دیگر محورهای این کنفرانس است و الزام های راهبردهای، مدیریتی، عملیاتی و زیر ساخت ها در توسعه یکپارچه سامانه های فرماندهی و کنترل درکنار ترکیب و پردازش هوشمند اطلاعات در ارتقای نظام فرماندهی و کنترل از سوی متخصصان مربوط به این رشته به بحث و هم اندیشی گذاشته خواهد شد.

از دیگر ویژگی های این کنفرانس، پیش بینی برگزاری 10 کارگاه آموزشی تخصصی طی روزهای برپایی کنفرانس است که طی آن صاحبنظران به بیان دستاوردهای تحقیقاتی و تشریح کاربردهای فرماندهی و کنترل در مدیریت یکپارچه خواهند پرداخت. همزمان با برپایی این کنفرانس، نمایشگاهی دستاوردهای علمی و کاربردی بخش خصوصی، دولتی و دفاعی کشور را ارائه می کند. همچنین با برپایی این کنفرانس دو میزگرد هم اندیشی تخصصی با حضور مسئولان و متخصصان صاحبنظر برپا می شود که نتایج آن طی بیانیه پایانی کنفرانس ارائه خواهد شد.