بانک اطلاعات موقوفات کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی، ظهر دوشنبه در گردهمایی مبلغان سازمان اوقاف و امور خیریه که در آستانه ماه محرم در مدرسه امام خمینی(ره) قم برگزار شد، گفت: 321 نقطه در سراسر کشور اعم از امامزادگان، رقبات و موقوفات با سامانه و بانک اطلاعات موقوفات کشور در ارتباط هستند.



وی با بیان اینکه تمامی قراردادها و سند موقوفات ساماندهی شده است تصریح کرد: تمامی عملیات‌های مالی اوقاف در سراسر کشور از ابتدای آذرماه از طریق این سامانه انجام خواهد شد و همه پول‌ها باید از طریق این سامانه به حساب بیاید و از این طریق مصرف شود و در واقع نوعی خزانه داری کل محسوب می‌شود.



حسابهای متفرقه بسته می‌شود



محمدی با بیان اینکه تمامی حساب‌های متفرقه و پراکنده بسته شده است بیان داشت: گاهی مشاهده می‌شد که در یک شهرستان 35 شماره حساب وجود داشت و معلوم است که در این صورت زمینه برای حیف و میل ایجاد می‌‌شود.



مبلغان فرهنگ وقف را ترویج کنند



نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تأکید بر لزوم ترویج وقف از سوی مبلغان اظهار داشت: مبلغان باید برای مردم توضیح دهند که تصرف در موقوفات حرام است و موجب بطلان عبادت می‌شود.



وی تاکید کرد: وقف از احکام مترقی و پیشرفته اسلام است و همه قانونا و شرعا مکلف به مدیریت آن هستیم و باید نیت واقفان را اجرا کنیم.



حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه من برای همه افراد اعم از امام جمعه و مسئولان احترام قائل هستم تأکید کرد: وقف از شئونات ولی فقیه است و بر طبق اذن ایشان مدیریت آن بر عهده سازمان اوقاف است و ثبت نیت وقف هیچ فرد و نهاد دیگری نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد.



ثبت 750 نیت وقف



وی با بیان این تعداد نیات واقفان از 64 مورد به 750 مورد رسیده است گفت: ما موظف به اجرای نیت واقفان هستیم و اگر مورد تخلفی از سوی افرادی هم صورت بگیرد برخورد کرده و می‌کنیم.



محمدی با بیان اینکه هزینه‌های موقوفات و بقاع همه با حساب و کتاب انجام می‌شود اظهار داشت: 40 درصد از درآمدها را برای عمران همان بقعه، 30 درصد برای مدیریت و هزینه‌های جاری، 20 درصد برای کارهای فرهنگی و 10 درصد هم به عنوان حق التصدی در نظر گرفته می‌شود.



وی در پایان از مبلغان خواست تا در ایام تبلیغی محرم برای ترویج وقف تلاش کنند.

