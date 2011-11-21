مهلت ارسال آثار گروه نوازی جشنواره فجر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با اعلام این خبر گفت : همانطور که در فراخوان نیز اعلام شد،در شاخه موسیقی کلاسی ایرانی گروه نباید از3 نفرکمتر و یا بیش از12 نفراعضاء داشته باشد و در این بخش گروه ها باید از سازهای ایرانی استفاده نمایند.

علی ترابی در ادامه تصریح کرد: درشاخه موسیقی کلاسیک غیرایرانی تعداد اعضاء گروه نباید ازسه نفر کمتر باشد وهمچنین قطعات وآثار ارائه شده نباید ازاسفند ماه سال 1389 تا جشنواره بیست و هفتم توسط همان گروه درکنسرتی اجرا و یا به صورت آلبوم منتشر شود.

وی در پایان به کم و کیف اهدای جوایز اشاره کرد و گفت : به دلیل تفاوت در معیارهای داوری در دو بخش موسیقی ایرانی و موسیقی غیر ایرانی ،جایزه ویژه ای که شامل 25 سکه تمام بهار آزادی خواهد بود صرفا به اثر منتخب در بخش آهنگسازی ایرانی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی تعلق خواهد گرفت.

لازم به ذکر است بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از 24 تا 30 بهمن ماه با دبیری دکتر حسن ریاحی برگزار خواهد شد.