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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

10 هزار نفر در خراسان جنوبی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند

10 هزار نفر در خراسان جنوبی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: تا پایان امسال 10 هزار نفر در استان زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام تاجریزی در مراسم تجلیل از 300 بازنشسته تأمین اجتماعی گفت: این تعداد شامل هفت هزار و 731 زن سرپرست خانوار و هزار و 700 کارگر هستند.

وی بیان کرد: سال گذشته سهمیه پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی هزار و 300 نفر بود که همه این افراد جذب شدند.

تاجریزی ادامه داد:  فقط کارگران ساختمانی که موفق به دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای شده اند و شغلشان در ارتباط با کارهای ساختمانی است مشمول این بیمه هستند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر شش هزار و 630 نفر مستمری بگیر تأمین اجتماعی در استان وجود دارد.

وی از پایان عملیات اجرایی درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان نهبندان خبر داد و افزود: ساختمان جدید تأمین اجتماعی قاین نیز تا پایان امسال راه اندازی می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: بیمارستان 96 تختخوابی تأمین اجتماعی بیرجند نیز به زودی به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1465602

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