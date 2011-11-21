10 هزار نفر در خراسان جنوبی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام تاجریزی در مراسم تجلیل از 300 بازنشسته تأمین اجتماعی گفت: این تعداد شامل هفت هزار و 731 زن سرپرست خانوار و هزار و 700 کارگر هستند.

وی بیان کرد: سال گذشته سهمیه پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی هزار و 300 نفر بود که همه این افراد جذب شدند.

تاجریزی ادامه داد: فقط کارگران ساختمانی که موفق به دریافت کارت مهارت فنی و حرفه ای شده اند و شغلشان در ارتباط با کارهای ساختمانی است مشمول این بیمه هستند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر شش هزار و 630 نفر مستمری بگیر تأمین اجتماعی در استان وجود دارد.

وی از پایان عملیات اجرایی درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان نهبندان خبر داد و افزود: ساختمان جدید تأمین اجتماعی قاین نیز تا پایان امسال راه اندازی می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: بیمارستان 96 تختخوابی تأمین اجتماعی بیرجند نیز به زودی به بهره برداری برسد.