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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

افت 91 واحدی شاخص کل بورس تهران

افت 91 واحدی شاخص کل بورس تهران

در پایان معاملات امروز بورس تهران، شاخص کل با 91 واحد کاهش نسبت به دیروز عدد 25 هزار و 207 واحد را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران امروز شاهد معامله 133 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 325 میلیارد ریال بود که این امر موجب شد که ارزش بورس تهران به یک میلیون 204 هزار و 725 میلیارد ریال برسد.

در سومین روز کاری هفته جاری سهامداران 14 هزار و 986 بار معامله کردند، در پایان معاملات امروز شاخص کل با 91 واحد کاهش نسبت به دیروز، عدد 25 هزار و 207 واحد را نشان می‌دهد.

شاخص 30 شرکت بزرگ با افت 5.3 واحدی به عدد 1559 واحد رسید. در عین حال، شاخص آزاد شناور به 32 هزار و 700 واحد رسید که نسبت به دیروز 90 واحد کاهش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 21 هزار و 446 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به یکشنبه 77 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 110 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 30 هزار و 324 واحد توقف کرد. همچنین شاخص صنعت با افت 74 واحدی نسبت به روز گذشته در عدد 19 هزار و 341 واحد متوقف شد.
 

کد مطلب 1465605

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