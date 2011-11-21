افت 91 واحدی شاخص کل بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران امروز شاهد معامله 133 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 325 میلیارد ریال بود که این امر موجب شد که ارزش بورس تهران به یک میلیون 204 هزار و 725 میلیارد ریال برسد.

در سومین روز کاری هفته جاری سهامداران 14 هزار و 986 بار معامله کردند، در پایان معاملات امروز شاخص کل با 91 واحد کاهش نسبت به دیروز، عدد 25 هزار و 207 واحد را نشان می‌دهد.

شاخص 30 شرکت بزرگ با افت 5.3 واحدی به عدد 1559 واحد رسید. در عین حال، شاخص آزاد شناور به 32 هزار و 700 واحد رسید که نسبت به دیروز 90 واحد کاهش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 21 هزار و 446 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به یکشنبه 77 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 110 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 30 هزار و 324 واحد توقف کرد. همچنین شاخص صنعت با افت 74 واحدی نسبت به روز گذشته در عدد 19 هزار و 341 واحد متوقف شد.

