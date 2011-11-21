بانوان هندبالیست جوان فارس بر سکوی دوم کشور ایستادند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم در رقابتهای قهرمانی کشور پس از اصفهان و بالاتر ازتیمهای چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد عنوان نائب قهرمانی را از آن خود کرد.

اعضای تیم هندبال جوانان بانوان استان را زهره آیت اللهی، شیما خرمی، زهره شاهین پوری، شیوا جهانبخشی، مرضیه کرمی، زهرا سلمانی، لیلی بردیا، مرضیه غفارپور، سمیا قاسمی، توران سلمانپور و سارا یار محمدی تشکیل می دادند،مربیگری و کمک مربیگری تیم بر عهده هانیه طهمورثی و سمانه طهماسبی بود و مسئولیت سرپرستی این تیم را نیز افسر فتحی برعهده داشت.

این رقابتها با حضور هشت تیم به مدت هفت روز به میزبانی یاسوج برگزار شد.

بر اساس اعلام سایت رسمی فدراسیون هندبال مرحله دوم این مسابقات از پنجم لغایت یازدهم آذر ماه به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.