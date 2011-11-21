به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «اخبار ولاة خراسان» تالیف «ابوعلی حسین بن احمد» در هشتاد و چهارمین نشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب در باغ زیبای تهران برگزار می‌شود.

در این نشست عبدالرحیم قنوات استاد دانشگاه فردوسی مشهد، علی بهرامیان پژوهشگر دایرة المعارف بزرگ اسلامی، سیدجمال موسوی استاد دانشگاه تهران و محمدعلی کاظم‌بیگی استاد دانشگاه تهران و مصحح اثر درباره این کتاب به سخنرانی خواهند پرداخت.

کتاب «اخبار ولاة خراسان»، نخستین تاریخ محلی سیاسی خراسان و تالیف حسین بن احمد سلامی و تصحیح محمدعلی کاظم بیگی است که به همت مرکز میراث مکتوب منتشر شده است.

این کتاب در زمینه تاریخ خراسان و مناطق خاوری ایران در قرون ابتدای اسلامی، اطلاعات قابل توجهی را به مخاطبان خود ارائه می‌دهد.

نشست رونمایی کتاب اخبار ولاة خراسان، از ساعت 16 روز چهارشنبه 2 آذر ماه، در مجتمع باغ زیبای تهران، واقع در خیابان شریعتی،‌ خیابان قبا، خیابان زیبا، نبش کوچه کاج برگزار می‌شود.