اعتراف غربی ها به اقتداراطلاعاتی حزب الله/"سیا"در لبنان ناتوان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی مقامات لبنانی که اشاره ای به نام آنها شده در گفتگو با آسوشیتدپرس با اشاره به قدرت حزب الله اعلام کرده اند : از بازداشت جاسوسان آمریکایی در لبنان می توان به عنوان افتضاح سازمان سیا یاد کرد.

"سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی ماه ژوئن خود از بازداشت دو جاسوس آمریکایی که قصد نفوذ در میان مقامات حزب الله را داشتند توسط نیروهای مقاومت خبر داده بود.

به نوشته آسوشیتدپرس، پیش از بازداشت این دو جاسوس توسط نیروهای حزب الله، مقامات سیا به طور محرمانه تلاش گسترده ای را برای محافظت از داراییها، جاسوان و عوامل خود در لبنان آغاز کرده بودند که البته تلاشهای آنها راه به جایی نبرد.

تعدادی از مقامات سابق و فعلی آمریکا درباره لو رفتن حلقه جاسوسی این کشور در لبنان می گویند : مطمئن باشید که در جنگ جاسوسها که معمولا در سایه انجام می شود کشته دادن و گاهی اوقات شکست خوردن طبیعی است. این یک شغل بسیار پرخطر است و افراد زیادی در آن کشته می شوند، اما ویران شدن حلقه جاسوسی سیا در لبنان ضربه ای بسیار بزرگ بود.

به گفته مقامات آمریکایی، سیا از آسیب پذیر بودن جاسوسان خود در لبنان و احتمال لو رفتن آنها آگاه بود اما اقدام خاصی را برای جلوگیری از لو رفتن آنها انجام نداد و هنوز هم مشخص نیست که مسئولیت افتضاح به بار آمده در لبنان برعهده کیست.

آسوشیتدپرس در ادامه می نویسد : رسوایی لبنان آخرین مورد از شکستهایی بود که سازمان سیا در سالهای اخیر در نقاط مختلف جهان متحمل شده است. یکی از مهمترین ضربه های وارده شده به سازمان سیا در سال 2009 در خوست افغانستان رخ داد. در آن زمان یک عامل انتحاری با معرفی کردن خود به عنوان یک مخبر (اطلاع رسان) در جمع عوامل سیا حضور یافت و سپس خود را منفجر کرد که در جریان آن هفت نفر از جاسوسان سازمان سیا کشته شدند.

در همین رابطه "لئون پانتا" رئیس سازمان سیا در آن زمان و وزیر دفاع این روزهای آمریکا، اعلام کره بود که این سازمان باید مهارتهای عوامل خود را بالا ببرد.

تعدادی از مقامات سابق سیا در این ارتباط می گویند : از زمانیکه وظیفه اصلی سازمان سیا از جمع آوری اطلاعات به مبارزه با تروریسم تغییر پیدا کرد لزوم داشتن مهارتهای خاص در میان عوامل سیا نیز کاهش یافته است.