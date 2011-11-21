معرفی 160 نفر به دبیرخانه جشنواره شهروند برگزیده قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد رضا خسروی قبل از ظهر دوشنبه در جشنواره شهروند برگزیده که در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، بر تلاش بیشتر برای فرهنگ سازی و افزایش احساس مسئولیت در بین افراد جامعه تأکید کرد و اظهار داشت:‌ همدلی عمومی در جامعه باید فرهنگ سازی شود.



وی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: 160 نفر به دبیرخانه جشنواره شهروند برگزیده معرفی شدند که میان آنها 55 نفر انتخاب و از 10 شهروند برگزیده تجلیل می شود و در پایان نیز یک نفر به جشنواره کشوری شهروند برگزیده معرفی می‌شود.



معاون فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی استان قم گفت: در جامعه افرادی هستند که برای نجات جان دیگران، جان خویش را به خطر انداخته و هم اکنون جانباز و برخی شهید شده‌اند.



سرهنگ خسروی هدف از برگزاری جشنواره شهروند برگزیده را تقویت امنیت، گسترش و توسعه حس نوع دوستی‏، فداکاری در مواقع بروز حادثه و تقویت روحیه مسئولیت پذیری در بین افراد جامعه عنوان کرد و گفت: امیدوارم با برگزاری این جشنواره، احساس مسئولیت اجتماعی شهروندان نسبت به مسائل مختلف پیرامونشان تقویت شود.



معاون فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی استان قم در خصوص فاکتورهای اصلی در رابطه با انتخاب شهروند برگزیده اضافه کرد: یکی از شاخص و فاکتورهای مهم در انتخاب شهروند برگزیده میزان تماس فرد و اطلاع رسانی با سامانه های 110، 115 و 125 است.

