سیف الاسلام عاملی برای تشدید جنگ قدرت در لیبی پس از مرگ قذافی

دستگیری زودهنگام معمر قذافی تا حدودی خیال شورای انتقالی را راحت کرد، زیرا وی می توانست با نفوذ و پول فراوانی که در اختیار داشت، دردسرهای فراوانی را برای مقامات جدید لیبی ایجاد کند.

پس از پایان کار معمر و فرزندش معتصم تنها شخصی که هنوز به دام انقلابیون نیفتاده بود، سیف الاسلام -شخصی که داعیه قدرت پس از پدرش داشت- بود.

اما اخیرا وی را در منطقه "اوباری" در جنوب لیبی دستگیر کردند و این بار دیگر انقلابیون مصراته که بلای سختی بر سر معمر و پسرش آوردند حضور نداشتند، بلکه انقلابیون شهر الزنتان سیف الاسلام را دستگیر کردند.

الزنتان شهری فقیر است که 35 هزار نفر جمعیت دارد، اما مردمی جنگجو هستند که تاریخ مبارزات آنها علیه استعمارگران ایتالیایی در دهه بیست زبانزد همگان است.

نیروهای قذافی هرگز در طی جنگ اخیر نتوانستند به الزنتان برسند اما با موشکهای گراد از فاصله پنج کیلومتری آن را مورد اصابت قرار دادند.

این شهر در منطقه کوهستانی قرار دارد و مردم آن به کوچ کننده ها معروف هستند و همه جای لیبی می توان آنها را یافت .زنتانی ها خود را گرگهای حامی لیبی توصیف می کنند.

پایگاه میدل ایست آنلاین با اشاره به خودداری انقلابیون الزنتان از تحویل سیف الاسلام به طرابلس آن را نمایانگر اختلافات میان شبه نظامیان قوی و دولت مرکزی ضعیف می دانند.

"اسامه الجوالی" رئیس شورای نظامی الزنتان گفت : سیف الاسلام در الزنتان باقی می ماند، زیرا مکان امنی است و در آینده نزدیک تحویل داده نخواهد شد و باید در الزنتان محاکمه شود.

"فرید ابوعلی" از دیگر انقلابیون الزنتان افزود : ما مجبور به انتقال سیف الاسلام به الزنتان شدیم، زیرا تنها مکان امن برای وی محسوب می شود و اگر به طرابلس یا منطقه دیگر انتقال داده شود ممکن است که مردم خشمگین وی را همانند پدر و برادرش بکشند.

"عبدالله المهدی" از انقلابیون الزنتان و خلبان هواپیمایی که سیف الاسلام را به الزنتان منتقل کرد، گفت : سیف الاسلام خود خواستار حضور در الزنتان شد، زیرا تنها نقطه امن را این شهر می دانست.

المهدی 49 ساله که پس از قیام مردمی از نیروی هوایی لیبی جدا شده و به انقلابیون پیوسته است، افزود: داستان سیف الاسلام دردناک است، پدر و برادرش کشته شده اند و مادر و خواهرش فرار کرده اند.

المهدی خطاب به سیف الاسلام گفت : الزنتان تاریخ طولانی در مبارزه دارد و نسلهای قبلی به ما آموخته اند که برخورد محترمانه ای با اسیران داشته باشیم.

به هر حال رفتار نرم انقلابیون الزنتان با سیف الاسلام قذافی با هدف حفظ وجهه مقامات جدید و خودداری از تکرار سناریوی معمر و معتصم قذافی بود.

در پایان این مطلب آمده است : اما اگر از نگاه دیگر بخواهیم به خودداری انقلابیون الزنتان از تحویل سیف الاسلام به طرابلس بپردازیم می توان آن را در ادامه جنگ قدرت و سهم خواهی انقلابیون مناطق مختلف قلمداد کرد.