سیدمهدی غیاثی در گفتگو با مهر در خصوص شرایط تیم فوتسال صبای قم در آستانه هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور ابراز داشت: شرایط بسیار خوبی داریم اما از جمع بازیکنان کلیدی ما دو نفر آنها همراه ما به اهواز خواهند آمد زیرا همچنان مصدوم هستند.



وی ادامه داد: در 11 هفته متوالی باید با تیم‌هایی بازی کنیم که یکی از دیگری قوی‌تر هستند و با شرایط بسیار خوبی که تیم فوتسال صبای قم دارد، تمام توان خود را به کار می گیریم تا در مقابل حریف قدری همچون منصوری قرچک در هفته دوازدهم بازی کنیم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم افزود: به هر حال این هفته در شرایطی تمرین می‌کنیم تا آماده مصاف با تیم منصوری قرچک شویم که در مکان چهارم جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور هستیم و دقیقا در جایگاهی قرار داریم که فاصله کمی با سه تیم بالای جدول داریم و باید حواسمان را جمع کنیم که در مقابل منصوری قرچک به راحتی امتیاز از دست ندهیم.



وی افزود: فیلم چند بازی اخیر تیم فوتسال منصوری قرچک در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را به دقت تماشا کرده و آنها را برای بازیکنان تیم آنالیز کرده‌ایم اما قبول دارم که آنها در این فصل تیمی قوی و مدعی هستند.



غیاثی یاد آور شد: در حال حاضر سعید تقی زاده ملی وش تیم ما همچنان بعد از مصدومیتی که در دیدار با دبیری تبریز در هفته هفتم برایش حادث شد، مشکل دارد به خصوص اینکه تقی زاده بازیکنی است که در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بازیکن تاثیر گذار ما بوده ولی معتقدم وضعیت جسمانی و آمادگی این بازیکن الان به مراتب بهتر است و انشاءالله به بازی مهم ما در نیم فصل دوم سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال خواهد رسید.



وی با بیان اینکه دیگر مصدوم صبای قم حمید ذوالفقاری است که از هفته نخست تا کنون هنوز بهبود نیافته، اضافه کرد: برای تک تک بازیکنان تیم فوتسال منصوری قرچک در دیدار عصر چهارشنبه این هفته برنامه داریم و به تمام بازیکنان تیم صبا گفته‌ام که حق ندارند حتی یک لحظه این بازی را ساده و آسان تلقی کنند زیرا منصوری قرچک تیم خطرناکی است و حتی برای رسیدن به مکان های بالای جدول تلاش می‌کند.



سرمربی فوتسال صبای قم بیان داشت: در شرایط فعلی مسابقات لیگ برتر فوتسال و همچنین با توجه به وضعیت جدول رده‌بندی، تمام تیم‌های حاضر در لیگ برتر برای قرار گرفتن در رده‌های بالای جدول تلاش می‌کنند که این مهم سبب شده تا تمام بازی‌ها سخت باشد.



وی عنوان داشت: ما هم شرایط خوبی داریم و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد در دیدار عصر چهارشنبه برابر تیم مدعی منصوری قرچک برای کسب پیروزی و سه امتیاز مسابقه تلاش می‌کنیم تا از رده چهارم جدول رده بندی در صورت امکان به رده‌های بالاتر صعود کنیم.



گفتنی است: دیدار صبای قم و منصوری قرچک در هفته دوازدهم مسابقات دور رفت لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 عصر چهارشنبه برگزار می شود.

